Jon Obi Mikel reacciona a los rumores del fichaje de Vinícius Júnior por el Arsenal

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Jon Obi Mikel reacciona a los rumores del fichaje de Vinícius Júnior por el Arsenal

El excentrocampista del Chelsea Jon Obi Mikel reaccionó con dureza a los rumores sobre un posible fichaje de la estrella del Real Madrid Vinícius Júnior por el Arsenal. En su opinión, el brasileño solo utiliza estas informaciones como una herramienta en las negociaciones para conseguir un nuevo contrato más lucrativo con el Real Madrid. informa .

Según la información publicada por Goal.com, el exinternacional nigeriano habló sobre el futuro de Vinícius Júnior en su pódcast The Obi One. Está convencido de que el delantero brasileño está muy lejos de plantearse un traslado a la Premier League inglesa, especialmente al Emirates Stadium.

El Arsenal, principal favorito del campeonato inglés

Durante la conversación, Jon Obi Mikel también valoró la competencia actual en la Premier League. Según señaló, el Arsenal mantiene su condición de equipo más estable y tranquilo entre los tradicionales «Big Six» de cara a la nueva temporada.

Después de conquistar el título la temporada pasada, tras una espera de 22 años, y superar al Manchester City por siete puntos, los londinenses tendrán que defender ahora su corona frente a sus rivales. Según el exfutbolista, el equipo dirigido por Mikel Arteta cuenta actualmente con ventaja sobre los demás, ya que lleva muchos años desarrollando su estilo de juego.

El enfoque táctico de Mikel Arteta, en el centro del debate

A pesar de su éxito en la liga nacional la temporada pasada, Mikel Arteta recibió críticas tras la derrota ante el PSG en la Champions League. Jon Obi Mikel observa ahora con interés qué cambios tácticos introducirá el técnico español una vez que la presión por el título se haya reducido ligeramente.

Según el excentrocampista, el equipo no siempre ofreció un fútbol vistoso para ganar la temporada pasada, pero finalmente alcanzó su objetivo. Ahora, aficionados y expertos esperan que el Arsenal muestre un estilo de juego más elaborado y completo mientras intenta defender su título.

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