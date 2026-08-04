Los componentes de PC se encarecen: las placas base son las siguientes

El aumento de los precios de los componentes para ordenadores personales continúa en el mercado mundial. Mientras la memoria RAM y las tarjetas gráficas NVIDIA y AMD ya se han encarecido, se espera que las placas base corran la misma suerte próximamente. Según Board Channels Forums, las principales marcas tecnológicas del mundo, Asus, Gigabyte y MSI, podrían verse obligadas a subir los precios de sus productos. Ixbt.com informa de ello.

Según los expertos, la principal causa del aumento sería el fuerte incremento del coste de las placas de circuito impreso. Este componente es la parte fundamental más importante de cualquier placa base, y fuentes del sector estiman que su precio aumentará al menos un 50 % durante 2026. Esto está provocando un fuerte incremento de los costes de los fabricantes.

Principales causas del aumento de precios

Los factores que presionan a los fabricantes no se limitan a las placas de circuito impreso. En el mercado de materias primas, el cobre, los condensadores, los componentes de alimentación y diversos chips de control también se han encarecido considerablemente. El aumento del precio de estos componentes eleva el coste de los productos terminados y allana el camino para cambios en los precios destinados al consumidor final.

La situación se complica aún más por la baja demanda entre los usuarios que montan sus propios ordenadores. Actualmente, el volumen de suministro de placas base se está reduciendo. Como resultado, las empresas se ven obligadas a distribuir los costes de investigación, producción y logística entre un número menor de dispositivos.

Situación general y perspectivas del mercado

Ante la reducción de las ventas y el aumento de los costes, la rentabilidad de los fabricantes está disminuyendo notablemente. Según Board Channels Forums, por ahora Asus, Gigabyte y MSI no han podido compensar por completo los gastos adicionales mediante una subida de los precios de sus productos.

Por este motivo, a partir del tercer trimestre de este año, es muy probable que estas marcas revisen al alza los precios mayoristas de sus productos para los distribuidores. Anteriormente ya se informó de que las tarjetas gráficas NVIDIA y AMD también se habían encarecido considerablemente, lo que está provocando cambios en la política de precios de todo el mercado del hardware informático.