Enzo Maresca busca la pieza que le falta al Manchester City

Después de una década de dominio histórico de Pep Guardiola, Enzo Maresca, que asumió como entrenador del Manchester City, subrayó que el club no necesita grandes cambios, aunque sí es importante añadir experiencia a la plantilla. Tras heredar una máquina perfectamente engrasada que ganó todos los trofeos posibles bajo las órdenes de Guardiola, el técnico de 46 años trabaja activamente en el mercado de fichajes para mantener al equipo en la élite. Así lo informa Goal.com .

Según el Daily Mail, las salidas de jugadores experimentados como Bernardo Silva, John Stones y Nathan Aké han obligado al entrenador a tomar medidas importantes. Aun así, el técnico italiano entiende perfectamente que no es necesaria una renovación radical de la plantilla, pero sí jugadores experimentados capaces de sustituir a los líderes que se marcharon. Enzo Maresca declaró al respecto: «Por suerte, es un equipo que no necesita muchos cambios. Al mismo tiempo, como todos sabemos, el club ha perdido a jugadores experimentados e importantes como Bernardo, John y Nathan».

Fichajes para el futuro y jóvenes talentos

Con la mirada puesta en el futuro, la directiva del Manchester City también trabaja para incorporar a jóvenes futbolistas. En particular, el club está cerca de fichar al adolescente Ayoub Bouaddi, una de las promesas del Lille. Se espera que el centrocampista de 18 años, que brilló con Marruecos en el Mundial de 2026, complete el fichaje de Elliot Anderson, valorado en 116 millones de libras esterlinas.

Aunque los jóvenes talentos representan los cimientos del futuro, Maresca busca activamente profesionales experimentados que puedan ocupar el lugar de los veteranos que se marcharon. El Manchester City sigue de cerca a extremos y laterales derechos. Los nombres del defensa del Chelsea Malo Gusto y del extremo Pedro Neto están siendo vinculados seriamente con el club.

Negociaciones en el mercado de fichajes y cambios en la plantilla

Mantener el equilibrio de jugadores experimentados en la plantilla es más importante que nunca, especialmente mientras el Real Madrid intenta fichar a Rodri. El director deportivo del club, Hugo Viana, viajó especialmente a Corea del Sur para gestionar estas negociaciones durante la gira de pretemporada.

Hugo Viana coordina al mismo tiempo varias operaciones de fichaje. Entre ellas se encuentran el traspaso de Savinho, por quien está interesado el Tottenham, y la llegada prevista del portero del Marseille, Gerónimo Rulli. Maresca confirmó que mantiene un diálogo constante con los ojeadores y la directiva para encontrar a los candidatos adecuados y completar su rompecabezas táctico.

«Hugo está aquí, el director general Ferran Soriano también, y cada día hablamos de lo que tenemos que hacer», añadió Maresca. «Por supuesto, tenemos trabajo por delante. Estamos en contacto a diario. Mientras la ventana de fichajes siga abierta, puede pasar cualquier cosa».