China compite con SpaceX: Long March 8A lanzó 23 satélites de Internet

China ha puesto con éxito en órbita un nuevo grupo de satélites de Internet en órbita baja. Según ixbt.com, este importante acontecimiento aeroespacial tuvo lugar el 4 de agosto a las 16:52, hora de Pekín, desde el puerto espacial comercial de la isla de Hainan. Sobre ello, Ixbt.com informa .

Para esta misión a gran escala se utilizó el cohete portador modernizado Long March 8A. Según los datos difundidos por las autoridades chinas, los 23 dispositivos modernos fueron entregados con éxito a la órbita prevista, lo que supone otro paso importante en la ampliación de la red espacial.

Capacidades del cohete modernizado

Este vuelo fue la primera prueba del cohete Long March 8A actualizado tras una modernización integral. Durante el lanzamiento, los especialistas comprobaron por completo el funcionamiento de los sistemas renovados y confirmaron que la capacidad de carga del cohete había aumentado considerablemente.

Según los expertos, la ampliación de las capacidades técnicas permitirá en el futuro formar constelaciones masivas de satélites a escala mundial de manera más rápida y eficiente. Además, durante la misión se probaron varias tecnologías avanzadas.

Modo de lanzamiento acelerado

Durante la operación se optimizaron los procesos de preparación y se incrementó considerablemente la eficiencia general de las operaciones previas al lanzamiento. Esto demuestra que el potencial tecnológico de China en el sector espacial sigue creciendo.

Uno de los principales logros de este vuelo exitoso fue la primera puesta directa de los satélites en sus órbitas objetivo. Como resultado, los dispositivos pudieron comenzar a funcionar mucho antes.

A diferencia de los métodos tradicionales, esta vez los dispositivos no tuvieron que elevar gradualmente sus órbitas de forma autónoma durante varios meses. Este enfoque reduce drásticamente los plazos de ampliación de las redes de Internet espacial y de su puesta en servicio.