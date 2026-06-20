Una nueva era en el ajedrez: ¡Nodirbek entra en el top 3 mundial de blitz!

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Una nueva era en el ajedrez: ¡Nodirbek entra en el top 3 mundial de blitz!

El gran maestro uzbeko Nodirbek Abdusattorov ha entrado en el top 3 del ranking mundial en vivo en la modalidad más intensa y atractiva del ajedrez: el blitz. Gracias a sus recientes actuaciones estelares, nuestro compatriota ha subido dos puestos, consolidando una vez más su posición de élite en el mundo del ajedrez.

Lo más emocionante es que Nodirbek ha superado con éxito la simbólica y exigente barrera de los 2800 puntos de rating en blitz.

Los tres grandes del ajedrez mundial

Actualmente, solo dos leyendas vivas del ajedrez y Nodirbek Abdusattorov lideran la cima del ranking internacional de blitz:

Posición

Jugador

Rating Blitz (Elo)

Estatus y descripción

1er lugar

Magnus Carlsen

2877,4

Multicampeón mundial, líder absoluto durante años

2do lugar

Hikaru Nakamura

2838,0

Uno de los verdaderos reyes del blitz y del streaming

3er lugar

Nodirbek Abdusattorov

2802,5

El jugador de élite más joven, la gran estrella del ajedrez uzbeko

Una nueva era en el ajedrez: ¡Nodirbek entra en el top 3 mundial de blitz!

Éxito en Freestyle Chess y clasificación al CM 2027

Nodirbek no solo destaca en ajedrez clásico y blitz, sino que también enseña a los grandes maestros mundiales en los nuevos formatos que ganan popularidad.

Triunfo en Weissenhaus:

En febrero de este año, en el prestigioso campeonato mundial de Freestyle Chess (Chess 960) celebrado en Weissenhaus, Alemania, Abdusattorov demostró una gran maestría al ganar la medalla de bronce. Este histórico logro le permitió asegurar una plaza directa para el campeonato mundial de 2027 con antelación.

Estar al mismo nivel que gigantes como Carlsen y Nakamura es la prueba clara de la potencia que representa hoy la escuela de ajedrez uzbeka. ¡Le deseamos a Nodirbek mucha suerte en su camino para traer la corona mundial a Taskent! ¡Sigue superando a tus rivales, Nodirbek!

Nodirbek AbdusattorovMagnus CarlsenHikaru NakamuraUzbekistánTaskent
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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