Se desata una pelea entre espectadores tras los spoilers de la película «Spider-Man»

El estreno de la película «Spider-Man» en un cine de Argentina terminó en una pelea inesperada. Durante la sesión, un joven comenzó a revelar la trama y a molestar a quienes estaban a su alrededor.

Como ya había visto la película, explicaba en voz alta a la joven sentada a su lado el destino de los personajes y el desarrollo de la historia. Esto provocó la indignación de los demás espectadores.

Los asistentes le exigieron al joven que guardara silencio y no revelara los acontecimientos inesperados de la película. La discusión, que comenzó como una disputa verbal, pronto se convirtió en una pelea multitudinaria.

Cuando la situación se salió de control, se suspendió la proyección. Se produjeron disturbios en la sala y los espectadores que acudieron al estreno no pudieron ver la sesión hasta el final.