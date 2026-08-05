SpaceX remolca el casco de Starship que quedó en el océano Índico

El gigante aeroespacial SpaceX ha iniciado una gran operación para devolver a tierra el prototipo de su nave espacial Starship desde el océano Índico. Las imágenes satelitales proporcionadas por Vantor muestran que este proceso excepcional está en pleno desarrollo, informa ixbt.com. Sobre ello, Ixbt.com informa también.

Resultó que, durante el decimotercer vuelo de prueba, la nave quedó flotando inesperadamente en la superficie del agua, aunque los planes iniciales no contemplaban recuperarla. Sin embargo, los especialistas decidieron traerla de vuelta para analizar en profundidad el aparato, que realizó el aterrizaje más suave de la historia.

Una prueba histórica y un resultado inesperado

El siguiente vuelo de prueba de Starship tuvo lugar el 25 de julio de este año y fue considerado uno de los intentos más exitosos en la historia del programa. Durante el vuelo, la etapa superior mantuvo plenamente operativos sus seis motores, reentró con éxito en la atmósfera y aterrizó suavemente sobre el agua.

La principal sorpresa fue que la nave denominada Ship 40 no se hundió después de amerizar. Al conservar su hermeticidad, continuó a la deriva a unos 1.500 kilómetros de la costa australiana. Ni siquiera los ingenieros de la empresa esperaban un resultado así.

¿Cómo avanza la operación de rescate?

Poco después del incidente, Elon Musk confirmó que su empresa intentaría devolver la nave a tierra. Las imágenes satelitales de Vantor publicadas por CNN confirman plenamente que el proceso ya ha comenzado.

En la operación participan los siguientes buques especializados:

El remolcador Normand Ranger

El buque Skimmer Tide

El buque de apoyo Go Australis

Las imágenes muestran claramente que los cables de remolque están sujetos a la proa de Starship. Go Australis, que fue el primero en llegar hasta la nave, ha completado su misión y regresado a Australia.

Una importancia crucial para los ingenieros

El regreso de Ship 40 tiene una enorme importancia científica y práctica para los especialistas. La empresa planea estudiar en detalle el estado de las baldosas de protección térmica después de la reentrada atmosférica.

Los datos obtenidos podrían acercar la próxima etapa histórica del programa. Según Elon Musk, si los resultados del análisis confirman la resistencia de la estructura, SpaceX podría intentar, en una de las próximas pruebas, hacer aterrizar directamente la etapa superior en la torre de lanzamiento «Mexazilla».