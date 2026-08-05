Leagues Cup 2026: principales intrigas y cambios

La Leagues Cup, una competición de fútbol norteamericana repleta de duelos intensos, regresa ante los aficionados con un formato mucho más renovado. Según Goal.com, la competición se presenta esta temporada como un torneo aún más reñido.

Según el nuevo formato, participan 36 equipos en la competición: la mitad, es decir, 18 clubes, representa a cada una de las dos ligas. Los equipos se dividen en las conferencias Este y Oeste. En la primera fase, cada club disputa tres partidos contra representantes de la liga rival. Así, los enfrentamientos entre la MLS y la Liga MX están garantizados desde el primer minuto.

Cambios históricos y mayor alcance geográfico

Por primera vez en la historia del torneo, se organizan partidos fuera de Estados Unidos. En particular, cuatro encuentros de la Leagues Cup se disputarán en los estadios mexicanos. Tras la fase de grupos, los cuatro mejores equipos de la clasificación general de cada liga avanzarán directamente a los cuartos de final. La fase decisiva de los playoffs continuará con el tradicional formato de eliminación directa.

La competición gana atractivo con la participación de grandes estrellas del fútbol. La pausa posterior al Mundial ha llegado a su fin y futbolistas de renombre mundial están listos para volver a jugar con sus clubes. Lionel Messi participa con el Inter Miami, mientras que Robert Lewandowski defiende los colores del Chicago Fire. Por su parte, la Liga MX presenta a jugadores experimentados y talentosos como Erik Lira, Salomón Rondón y Gilberto Mora.

Los organizadores y los expertos confían en que esta temporada ofrecerá a los espectadores partidos muy atractivos e intensos. La posibilidad de que los equipos de la MLS conquisten el título por cuarta vez consecutiva, o de que los representantes de la Liga MX pongan fin a este dominio, sigue siendo la principal intriga de la Leagues Cup 2026.