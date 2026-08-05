SpaceX publica su informe financiero y revela los detalles del vuelo de Starship

El gigante aeroespacial SpaceX presentó su primer informe financiero trimestral desde su salida a bolsa y ofreció información sobre las próximas pruebas importantes. Según el medio ixbt.com, los datos publicados muestran que la situación financiera de la empresa está mejorando, mientras se esperan cambios importantes en su programa espacial. Ixbt.com informa .

Durante el periodo del informe, la empresa registró una pérdida neta de 541 millones de dólares. A pesar de ello, sus resultados financieros mejoraron considerablemente: un año antes, las pérdidas de SpaceX habían superado los 1.000 millones de dólares. Al mismo tiempo, los ingresos de la empresa siguen creciendo a un ritmo acelerado.

El trimestre pasado, los ingresos de SpaceX ascendieron a 7.800 millones de dólares. Esta cifra representa un aumento del 92 % frente al mismo periodo del año anterior. Cabe recordar que la empresa salió a bolsa en junio de este año.

Evolución de las acciones e impacto en el mercado

Durante la IPO inicial, el valor de las acciones de la empresa llegó a subir hasta 225,6 dólares, aunque después se produjo una caída. Al cierre de la sesión del 4 de agosto, los títulos de la empresa cotizaban a 125,33 dólares cada uno. A pesar de ello, los expertos consideran el fuerte aumento de los ingresos un paso importante en el contexto de la evolución positiva del sector tecnológico.

Durante una reunión con inversores, la dirección de la empresa también reveló sus planes para el próximo vuelo de prueba del programa Starship, el 14.º. Se espera que este hito sea uno de los puntos de inflexión más importantes de la historia del programa espacial.

Vuelo orbital y cambios técnicos

Según los planes, la próxima prueba llevará por primera vez la nave a la órbita terrestre. Además, durante el vuelo se encargará de transportar al espacio satélites Starlink V3.

Sin embargo, debido a los problemas surgidos durante el 13.º vuelo de prueba, la empresa decidió renunciar temporalmente al intento de atrapar el propulsor Super Heavy Booster 21 con los «brazos» mecánicos de la torre de lanzamiento. En su lugar, se planea aterrizar suavemente el propulsor en el golfo de México.

El destino de la propia nave todavía no se ha decidido por completo. Los especialistas de SpaceX continúan analizando los resultados de la misión anterior y estudian un intento histórico para devolver directamente la nave Starship a la plataforma de lanzamiento y atraparla con las pinzas mecánicas de la torre.