Un gato vegetariano que no come carne intriga a todos en las redes sociales

Un gato llamado Bulut, que vive en Turquía, llamó la atención de los usuarios de las redes sociales por sus hábitos inusuales. Según su dueño, no come carne en absoluto y le gustan el queso, las aceitunas y el yogur.

Bulut vive junto a una bandada de palomas cuyo valor supera los 20.000 dólares. No las ataca ni les hace daño.

Uno de los hábitos más curiosos del gato es cuidar de las palomas. Si las aves vuelan al exterior, Bulut las ayuda a regresar a su jaula.

Los videos que muestran esta relación entre el gato y las palomas se difundieron ampliamente por Internet. Los usuarios comentan con interés los hábitos alimentarios de Bulut y su actitud hacia las aves.