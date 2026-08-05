Tres derrotas, dos goles históricos: ¿cómo valoró la AFC a Uzbekistán?

La primera Copa del Mundo de la selección de Uzbekistán terminó con un balance duro: tres partidos, tres derrotas y el último puesto del grupo. Sin embargo, detrás de las cifras quedan dos goles que entraron en la historia del fútbol del país, una experiencia inédita y serias conclusiones que deberán extraerse para el futuro.

Al hacer balance de la participación de los representantes asiáticos en el Mundial, la Confederación Asiática de Fútbol destacó que el debut de Uzbekistán también tuvo aspectos positivos, más allá del resultado. En la Copa del Mundo de 2026 participaron un récord de nueve selecciones asiáticas.

El gol histórico contra Colombia despertó la esperanza

Uzbekistán disputó su primer partido del grupo K contra Colombia y perdió por 3-1. El marcador no significa que los sudamericanos ganaran con facilidad: los dirigidos por Fabio Cannavaro intentaron mantener a su rival bajo presión hasta los últimos minutos.

Daniel Muñoz adelantó a Colombia al final de la primera parte, pero Abbosbek Fayzullaev restableció el empate en el minuto 60. Así se convirtió en el primer futbolista uzbeko en marcar en un Mundial. Cinco minutos después, Luis Díaz volvió a poner por delante a Colombia y Jaminton Campaz estableció el resultado final en el tiempo añadido.

La Confederación Asiática de Fútbol señaló que, después de aquel partido, Cannavaro elogió especialmente la disciplina y la determinación de sus jugadores. Según el técnico italiano, el equipo debutante, pese a la presión del gran escenario, obligó a un rival experimentado a trabajar duro para ganar.

Portugal mostró la diferencia de nivel

En la segunda jornada, Uzbekistán se enfrentó a Portugal, uno de los favoritos del torneo. Esta vez, el nivel del rival y la calidad individual fueron determinantes: el partido terminó 5-0.

Cristiano Ronaldo marcó dos goles en la primera parte. Nuno Mendes y Rafael Leão también dejaron su nombre en el marcador, mientras que otro tanto de Abdukodir Khusanov fue registrado como gol en propia puerta. Ronaldo se convirtió en el primer futbolista de la historia en marcar en seis Mundiales diferentes.

Tras dos derrotas consecutivas, las posibilidades de Uzbekistán de alcanzar los octavos de final se redujeron considerablemente. Una victoria contra la República Democrática del Congo tampoco habría garantizado el pase a la siguiente ronda, pero podría haberle permitido mantenerse entre los candidatos a uno de los mejores terceros puestos.

¿Qué cambió después del gol de Shomurodov?

El partido decisivo comenzó de la mejor manera posible para Uzbekistán. En el minuto 10, Eldor Shomurodov abrió el marcador con un magnífico disparo desde un ángulo complicado.

Al descanso, Uzbekistán iba por delante. Sin embargo, tras la pausa, la RD del Congo intensificó la presión. Yoane Wissa empató de penalti en el minuto 68 y Fiston Mayele adelantó a los africanos en el 78. En el tiempo añadido, Wissa marcó su segundo gol y aseguró la victoria por 3-1.

El gol de Shomurodov quedó como uno de los momentos más brillantes de Uzbekistán en el Mundial. En una votación de los aficionados, fue elegido el mejor gol de la fase de grupos. El capitán uzbeko, con el 36 % de los votos, superó a estrellas como Lionel Messi y Vinícius Júnior.

Un resultado duro, pero un debut que no fue en vano

Uzbekistán terminó la fase de grupos con cero puntos. La selección marcó dos goles en tres partidos y recibió once.

Estas cifras muestran problemas en defensa, en la adaptación al ritmo elevado y en la capacidad de cambiar el plan durante el partido. Sobre todo en la segunda parte contra la RD del Congo, se notó que al equipo le faltaron la sangre fría y la experiencia internacional necesarias para conservar la ventaja.

Al mismo tiempo, clasificarse para el Mundial fue una etapa histórica para el fútbol uzbeko. Abbosbek Fayzullaev marcó el primer gol del país en una Copa del Mundo, mientras que Eldor Shomurodov fue autor de uno de los tantos más bonitos del torneo.

Después de la competición, Fabio Cannavaro subrayó la necesidad de seguir invirtiendo en academias juveniles, infraestructuras y jóvenes futbolistas para desarrollar el fútbol uzbeko. En su opinión, las duras lecciones del Mundial deben servir de base para el crecimiento futuro.

Ahora, el gran objetivo es la Copa Asiática

La página del Mundial ya se ha cerrado, pero la selección afronta otro gran desafío. La Copa Asiática de 2027 se disputará del 7 de enero al 5 de febrero en Arabia Saudí. Uzbekistán competirá en el grupo B contra Baréin, Corea del Norte y Jordania.

Después de tres derrotas en el Mundial, la selección necesitará no solo recuperarse mentalmente, sino también consolidar aún más su estilo de juego. Ya no bastará con decir que se ha adquirido experiencia: esa experiencia deberá reflejarse en los resultados de la Copa Asiática.

El primer Mundial de Uzbekistán terminó sin victorias. Sin embargo, no es el punto final, sino que puede ser el comienzo de una nueva etapa tras conocer de cerca las exigencias del fútbol mundial. ¡Deja tu opinión en los comentarios y comparte el artículo con los aficionados al deporte en Telegram u otras redes sociales!