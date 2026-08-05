Salah pone rumbo a Turquía: «Trabzonspor» confirma las negociaciones

Mohamed Salahpodría abrir una nueva e inesperada página en su carrera. «Trabzonsporha anunciado el inicio de negociaciones oficiales para fichar a la estrella egipcia.

Aunque el acuerdo del traspaso está bastante avanzado, todavía no se ha confirmado la firma del contrato. Se espera que Salah llegue a Turquía el 5 de agosto, pase el reconocimiento médico y lleve las negociaciones a su fase final.

«Trabzonspor» emitió un comunicado oficial

El club turco anunció, a través de la plataforma de divulgación pública, el inicio de las negociaciones para fichar a Mohamed Salah, actualmente agente libre.

El presidente del «Trabzonspor», Ertuğrul Doğan, también confirmó que las negociaciones continúan. Según explicó, el futbolista pasará primero el reconocimiento médico en Estambul y después viajará a Trabzon.

El dirigente del club señaló que el traspaso todavía no está completamente cerrado y que la firma del contrato podría producirse en la siguiente fase.

Está previsto un recibimiento histórico para Salah

«Trabzonspor» informó a sus aficionados de que la llegada de Salah está prevista para el 5 de agosto al aeropuerto Atatürk de Estambul.

Se espera que el jugador viaje a Trabzon ese mismo día. El club anunció que los detalles de la ceremonia de bienvenida se comunicarán más adelante.

Estas actuaciones indican que las negociaciones se acercan a su fase final. Sin embargo, hasta que se completen el reconocimiento médico, la firma y el anuncio oficial definitivo del club, es prematuro considerar a Salah jugador del «Trabzonspor».

Informan de un contrato de dos años

La prensa turca y británica informa de que las partes están cerca de alcanzar un acuerdo sobre las condiciones de un contrato de dos años.

Al mismo tiempo, «Trabzonspor» todavía no ha hecho oficiales la duración del contrato, el salario ni las posibles primas. Por ello, las condiciones económicas seguirán siendo extraoficiales hasta su confirmación definitiva.

Nueve años de leyenda en el «Liverpool»

Mohamed Salah dejó el «Liverpool» al final de la temporada 2025-26. El delantero egipcio pasó nueve temporadas con los Reds y se convirtió en uno de los futbolistas más goleadores de la historia del club.

Con el «Liverpool», ganó:

— dos títulos de la Premier League;

— la Liga de Campeones;

— el Mundial de Clubes de la FIFA;

— la FA Cup;

— dos Copas de la Liga inglesa.

Salah terminó su etapa en el «Liverpool» con 257 goles en 442 partidos. Ocupa el tercer puesto en la lista de máximos goleadores de la historia del club.

Un acontecimiento histórico para el fútbol turco

Si el acuerdo se cierra oficialmente, el fichaje de Salah por el «Trabzonspor» se convertirá en uno de los traspasos más sonados de la historia de la Süper Lig turca.

El futbolista egipcio podría tener un gran impacto en el club, tanto dentro como fuera del campo. Su llegada impulsaría notablemente la venta de camisetas, el interés de los patrocinadores y el reconocimiento internacional del «Trabzonspor».

Desde el punto de vista deportivo, la experiencia de Salah también podría ser un refuerzo clave para un club turco que compite en torneos europeos.

Ahora comienza la fase decisiva

Quedan tres pasos principales:

— la llegada del futbolista a Turquía;

— superar con éxito el reconocimiento médico;

— firmar el contrato y realizar el anuncio oficial.

Solo después de eso podrá considerarse completamente cerrado el traspaso de Mohamed Salah al «Trabzonspor».

Por ahora, hay una cosa clara: el club turco está muy cerca de realizar uno de los mayores fichajes de la historia del fútbol turco. ¡Deja tu opinión en los comentarios y comparte el artículo con los aficionados al deporte en Telegram u otras redes sociales!