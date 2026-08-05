Una rara mutación genética: en los bosques de la India viven singulares «tigres negros»

Los «tigres negros», cuya apariencia recuerda a la de un personaje de película fantástica, existen realmente. No son completamente negros, sino tigres considerados pseudomelanísticos.

Estos animales poco comunes se encuentran principalmente en la reserva de tigres de Similipal, en el estado indio de Odisha. Sus rayas negras son mucho más anchas y están más juntas que las de los tigres normales. Por eso, gran parte del color naranja de su cuerpo queda oculta.

Los especialistas relacionan esta apariencia con una rara mutación genética. Aunque el tigre parece casi negro desde lejos, de cerca se pueden distinguir su pelaje amarillo y sus rayas ensanchadas.

Estos tigres de Similipal están considerados uno de los grandes felinos más raros del mundo. Quedan muy pocos en estado salvaje.