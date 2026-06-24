Rustam Ashurmatov: Es difícil digerir haber encajado cinco goles

El defensa de la selección nacional de Uzbekistán, Rustam Ashurmatov, compartió sus impresiones tras el encuentro contra Portugal en la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial 2026.

Los «Lobos Blancos» cayeron por 0-5. Ashurmatov señaló que enfrentarse a un equipo tan fuerte como Portugal aporta una gran experiencia, independientemente del resultado. Sin embargo, para el defensa, no es fácil aceptar haber encajado cinco goles.

«Ganemos o perdamos, jugar contra Portugal es siempre una gran experiencia. Pero encajar cinco goles es demasiado. Como defensa, es difícil de digerir», afirmó Ashurmatov.

El futbolista recordó que el equipo aún no ha disputado su último encuentro de grupo y que es necesario olvidar rápidamente la derrota ante Portugal para centrarse en el próximo duelo.

«Aún tenemos un tercer partido. Debemos intentar olvidar esta derrota», añadió.

Ashurmatov admitió que la selección nacional encajó demasiados goles en las dos primeras jornadas. En su opinión, los errores cometidos en la línea defensiva fueron uno de los factores principales.

«Hemos encajado demasiados goles en los dos primeros partidos. Es más que nada un error de los defensores», dijo el jugador.

A pesar de ello, el defensa expresó su esperanza de que las posibilidades de pasar a la siguiente ronda se mantengan y de lograr la victoria en el último encuentro.

«Esperamos que quede una oportunidad en el tercer partido y que ganemos el próximo juego», destacó Ashurmatov.

El futbolista también comentó sobre el gol anulado de Aziz Ganiyev, afirmando que si hubo o no una infracción en esa jugada era discutible.

«En el gol de Ganiyev, creo que la falta fue un 50/50. Si el árbitro hubiera validado el gol, los portugueses no habrían protestado mucho», señaló.

Ahora, la selección de Uzbekistán se enfrentará a la República Democrática del Congo en la última jornada de la fase de grupos. Los «Lobos Blancos» lucharán por conseguir su primera victoria en el Mundial.