AMD compra la start-up Taalas, que integra modelos de inteligencia artificial

·2·Tecnología
AMD compra la start-up Taalas, que integra modelos de inteligencia artificial

AMD, uno de los principales actores del mercado de los chips, anunció oficialmente la adquisición de la start-up Taalas, que destaca por su enfoque único de la inteligencia artificial. Esta compra ha despertado un gran interés en el mundo tecnológico, ya que los aceleradores de inteligencia artificial especializados que desarrolla Taalas difieren radicalmente de los procesadores centrales o gráficos tradicionales y podrían transformar por completo los enfoques actuales del sector. Ixbt.com informa de que.

Según ixbt.com, el equipo de Taalas, con sede en Canadá, pretende replantear desde cero el procesamiento de datos y los procesos de inferencia de la inteligencia artificial. La principal innovación de la empresa consiste en integrar directamente un modelo de inteligencia artificial específico en el chip, donde queda incorporado de forma permanente. Esto hace que el dispositivo deje de ser universal después de su compra, pero le permite ofrecer un rendimiento sin precedentes dentro del modelo seleccionado.

Un nuevo paso contra los enfoques tradicionales

Los representantes de Taalas señalan que desafiar los enfoques tradicionales del hardware ha sido el principal objetivo de la empresa desde el principio. Los profundos conocimientos técnicos y las ideas innovadoras de los ingenieros canadienses alcanzarán ahora una escala mucho mayor dentro de AMD. La integración con AMD proporcionará a la start-up los enormes recursos de ingeniería y las capacidades financieras necesarias para acelerar sus desarrollos a escala mundial.

Según los análisis de los expertos, un enfoque tan especializado podría afectar seriamente la posición de los grandes actores que dominan actualmente el mercado de la inteligencia artificial. Aunque el chip pierde flexibilidad al estar adaptado a un único modelo concreto, su eficiencia y bajo consumo atraerán con toda probabilidad la atención de numerosas empresas en el futuro.

Coste de producción y eficiencia

Como resultado del enfoque único desarrollado por Taalas, se afirma que los chips creados son varias veces más potentes que las soluciones universales de NVIDIA, el mayor competidor del mercado. Y lo más importante: fabricar estos dispositivos especializados cuesta hasta 20 veces menos que producir procesadores universales tradicionales.

Se espera que la ejecución exitosa de esta operación intensifique aún más la competencia en el mercado de los semiconductores. Ante el rápido desarrollo de las tecnologías de inteligencia artificial, estas soluciones de hardware especializadas y económicas podrían convertirse en el nuevo estándar del sector en el futuro.

AMDTaalasInteligencia ArtificialTecnologíasMicrochips
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

El teléfono económico HMD Touch AI podría llegar al mercado mundialEl teléfono económico HMD Touch AI podría llegar al mercado mundialHoy, 17:24Noctua mide las cajas de PC: se detectan erroresNoctua mide las cajas de PC: se detectan erroresHoy, 16:53SpaceX planea construir fábricas de satélites en la LunaSpaceX planea construir fábricas de satélites en la LunaHoy, 16:23La Unión Europea comienza a crear su propio sistema StarlinkLa Unión Europea comienza a crear su propio sistema StarlinkHoy, 15:54Juiced presenta la bicicleta eléctrica de ruedas anchas Scrambler HardtailJuiced presenta la bicicleta eléctrica de ruedas anchas Scrambler HardtailHoy, 15:21Samsung ISOCELL HPC: sensor de 200 MP para fotografiar sin apilar fotogramasSamsung ISOCELL HPC: sensor de 200 MP para fotografiar sin apilar fotogramasHoy, 12:50
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

La NASA fotografía un fenómeno inusual en el mar Negro desde el espacio
La NASA fotografía un fenómeno inusual en el mar Negro desde el espacio
El clima mundial en peligro: la probabilidad de un «Super El Niño» alcanza el 81 %
El clima mundial en peligro: la probabilidad de un «Super El Niño» alcanza el 81 %
La formación de una nueva capa de corteza oceánica observada en directo por primera vez
La formación de una nueva capa de corteza oceánica observada en directo por primera vez
Científicos detectan por primera vez una atmósfera en un exoplaneta similar a la Tierra
Científicos detectan por primera vez una atmósfera en un exoplaneta similar a la Tierra
El Apple iPhone 18 Pro aparece por primera vez en video: Revolución en cámara y diseño
El Apple iPhone 18 Pro aparece por primera vez en video: Revolución en cámara y diseño
Toyota anuncia garantía de por vida para coches eléctricos: las baterías se reemplazarán gratis
Toyota anuncia garantía de por vida para coches eléctricos: las baterías se reemplazarán gratis
Un cliente en EE. UU. compra una potente PC gamer a un precio récord en una tienda
Un cliente en EE. UU. compra una potente PC gamer a un precio récord en una tienda
Revolución energética: llegan al mercado nuevas baterías de sodio-ion con 25 años de vida útil
Revolución energética: llegan al mercado nuevas baterías de sodio-ion con 25 años de vida útil