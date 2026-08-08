El legendario ordenador Mac Pro de Apple cumple 20 años

Hace exactamente veinte años, Apple presentó al público el primer ordenador de sobremesa Mac Pro de su historia. Este dispositivo marcó el inicio de una nueva era para el gigante tecnológico estadounidense. Con este modelo, la compañía completó su transición de los procesadores PowerPC a la arquitectura Intel. Sobre ello, Ixbt.com informa .

Según el sitio ixbt.com, el primer Mac Pro se convirtió en una solución definitiva que ofrecía una potencia de cálculo sin precedentes para aquella época. El ordenador se basaba en procesadores Intel de nivel servidor, lo que permitía mejorar considerablemente el rendimiento.

Capacidades técnicas y rendimiento

En su configuración más potente, el dispositivo estaba equipado con dos procesadores Xeon 5160 de doble núcleo, con una frecuencia de hasta 3 GHz. Según los especialistas, este hardware ofrecía, dependiendo del software, un rendimiento aproximadamente dos veces superior al de su predecesor, el Power Mac G5.

Los usuarios también disponían de una amplia variedad de opciones gráficas. La versión inicial incluía una tarjeta gráfica GeForce 7300 GT, con la posibilidad de ampliarla, según las necesidades, a una ATI Radeon X1900 XT o una NVIDIA Quadro FX 4500. La memoria RAM también podía configurarse en un rango de 1 GB a 16 GB.

Diseño y cambios posteriores

Lo curioso es que, a pesar del cambio a una nueva plataforma, Apple decidió mantener el diseño exterior. Como resultado, el primer Mac Pro conservó por completo el diseño del anterior Power Mac G5, aunque se fabricó en una carcasa grande y resistente.

Con el tiempo, las tecnologías evolucionaron y la compañía pasó por completo a sus propios procesadores basados en la arquitectura Apple M. Este factor hizo que la necesidad de un Mac Pro, conocido por su gran carcasa, desapareciera gradualmente, y Apple prefirió ofrecer modelos Mac Studio más compactos en esta categoría. El último Mac Pro se lanzó en 2023 con el chip M2 Ultra.