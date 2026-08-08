La situación de los porteros se complica para la Juventus

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La situación de los porteros se complica para la Juventus

La derrota ante el Inter en el Derby d’Italia disputado en Perth, Australia, de la Juventus ha vuelto a poner de manifiesto la gravedad del problema de los porteros en el club. Según Goal.com, tras ofrecer un rendimiento fiable en los partidos de pretemporada, el equipo repitió sus antiguos errores en el último encuentro, lo que preocupa seriamente al cuerpo técnico. Goal.com informa de ello.

A pocas semanas del inicio de la nueva temporada de la Serie A, el club turinés considera prioritario cubrir la posición de portero titular en el mercado de fichajes. Después de mantener la portería a cero en anteriores amistosos contra el Basilea, el Standard de Lieja, el Niza y el Chelsea, la defensa juventina mostró sus debilidades frente al Inter.

Los errores de Di Gregorio y los problemas del pasado

En el partido contra el Inter, los dos goles encajados provocaron críticas justificadas hacia Michele Di Gregorio. Especialmente en el segundo tanto, su imprecisa reacción al intentar detener el disparo recordó sus errores de la pasada temporada. La inseguridad mostrada ante el Inter en San Siro y contra el Como en el Allianz Stadium seguiría presente en la memoria de los aficionados.

Actualmente, la plantilla cuenta con Michele Di Gregorio, Mattia Perin y Pinsoglio. Sin embargo, la situación se complica porque los contratos de los porteros suplentes terminan dentro de un año, mientras que Di Gregorio, vinculado hasta 2029, no está logrando ganarse la confianza de la directiva ni del cuerpo técnico.

Las dificultades del mercado de fichajes y los nuevos candidatos

Aunque queda poco para el cierre del mercado de fichajes, la Juventus todavía no ha encontrado una solución concreta. Porteros experimentados considerados objetivos prioritarios, como Alisson y Emiliano Martinez, se escaparon, mientras que otras opciones, como Vicario, no convencen por completo a la directiva del club.

Según las últimas informaciones, el Paris Saint-Germain estaría estudiando la posibilidad de fichar al portero del Parma para después cederlo al conjunto turinés. Sin embargo, los especialistas se preguntan si es acertado incorporar a un jugador cedido para una posición tan importante.

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