El nuevo salario de Abduqodir Husanov: 100.000 libras por semana — ¿cuánto gana al año?

El salario de Abduqodir Husanov en el Manchester City ha aumentado considerablemente, y esta progresión también se refleja en su nuevo contrato. Las condiciones económicas del defensa de la selección de Uzbekistán han mejorado notablemente tras firmar un acuerdo hasta 2031.

Según las estimaciones de fuentes abiertas, el salario semanal del futbolista de 22 años ha alcanzado aproximadamente las 100.000 libras esterlinas. Sin embargo, existe una diferencia importante: las distintas bases de datos salariales no ofrecen la misma información sobre las bonificaciones.

El Manchester City retiene a Husanov hasta 2031

El Manchester City anunció oficialmente el 25 de julio la firma de un nuevo contrato de cinco años con Abduqodir Husanov. El nuevo acuerdo vincula al futbolista con el club hasta 2031. El contrato anterior debía finalizar en 2029. Que el club lo haya premiado dos años antes con un nuevo acuerdo de larga duración demuestra lo rápido que ha cambiado el estatus del defensa dentro del equipo.

Husanov llegó al Manchester City procedente del Lens en enero de 2025 y disputó 47 partidos durante sus primeros 18 meses. En la segunda mitad de la temporada 2025/26, se convirtió en uno de los centrales titulares junto a Marc Guéhi y también desempeñó un papel importante en las finales de la FA Cup y la League Cup.

Durante sus primeros 18 meses, Husanov disputó 47 partidos. En la segunda mitad de la temporada 2025/26, se convirtió en uno de los centrales titulares junto a Marc Guéhi y también desempeñó un papel importante en las finales de la FA Cup y la League Cup.

100.000 libras por semana — 5,2 millones al año

El portal Capology, que registra los salarios de los futbolistas, estima que el salario base aproximado de Husanov en su nuevo contrato es de 100.000 libras esterlinaspor semana, es decir, 5,2 millones de libras por temporada.

Es importante señalar que Capology presenta esta cantidad como un salario bruto fijo, sin bonificaciones. El propio portal también advierte que los clubes no publican oficialmente los salarios de los jugadores y que las cifras indicadas son estimaciones basadas en fuentes abiertas y cálculos.

Si esta estimación es correcta, Husanov gana en un año:

— 5,2 millones de libras;

— una media de 433.000 libras al mes;

— alrededor de 100.000 libras por semana.

Esta cifra todavía no incluye las posibles primas vinculadas a los resultados.

Las fuentes difieren sobre las bonificaciones

Por eso, estas cifras deben analizarse con cautela.

SalaryLeaks ofrece otros datos: según sus cálculos, el salario base garantizado de Husanov sería de 75.000 libraspor semana, es decir, 3,9 millones de libras al año, mientras que las bonificaciones por rendimiento podrían alcanzar 1,3 millones de libras adicionales.

En este escenario, los ingresos anuales totales del futbolista ascienden a 5,2 millones de libras, mientras que su pago semanal máximo sería de aproximadamente 100.000 libras.

Por tanto, la fórmula mencionada en algunos informes —«100.000 libras de salario base más 25.000 libras en bonificaciones»— todavía no ha sido confirmada de forma coincidente por fuentes abiertas fiables.

El Manchester City ha confirmado oficialmente la duración del nuevo contrato, pero no ha revelado el salario del futbolista ni el importe de sus bonificaciones.

¿Su salario casi se duplicó en un año?

Cuando Husanov llegó al Manchester City, las estimaciones anteriores de Capology situaban su salario semanal en torno a las 50.000 libras. Si la nueva estimación de 100.000 libras es correcta, significaría que sus ingresos garantizados se han duplicado en poco tiempo.

La razón de este aumento también es comprensible.

Después de un difícil periodo inicial en Inglaterra, Husanov encontró su lugar en la lucha por un puesto en el once titular. El Manchester City también lo incluyó entre los tres finalistas al premio al mejor jugador del club en la temporada 2025/26.

El director deportivo del club, Hugo Viana, destacó que el defensa uzbeko posee todas las cualidades necesarias para convertirse en un central de clase mundial.

El Manchester City no paga a Husanov solo por el presente

El aspecto más importante del nuevo contrato no es el salario en sí.

Husanov solo tiene 22 años y el Manchester City lo ha vinculado al club hasta 2031. Esto demuestra que el club lo considera uno de los futbolistas importantes de su proyecto a largo plazo durante la etapa de Enzo Maresca.

Cuando llegó a Inglaterra en enero de 2025, se convirtió en el primer futbolista uzbeko de la historia de la Premier League. Apenas un año y medio después, el club le ofreció un nuevo contrato de cinco años.

Ahora Husanov afronta una tarea aún mayor: justificar el nuevo contrato y el elevado salario con un rendimiento constante sobre el terreno de juego.

Por ahora, la conclusión más fiable es esta: las fuentes abiertas estiman sus nuevos ingresos en aproximadamente 5,2 millones de libras al año Sin embargo, la cifra de 6,5 millones de libras con las bonificaciones incluidas no ha sido confirmada por el club.

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