La Juventus pierde ante el Inter: resumen del Derby d’Italia

En el último Derby d’Italia, disputado en el estadio Optus de Perth, Australia, la Juventus perdió 1-2 ante el Inter, su gran rival del campeonato italiano. Según Goal.com, este amistoso permitió al cuerpo técnico evaluar las posibilidades del equipo de cara a la nueva temporada e identificar los aspectos positivos y negativos de algunos jugadores. Sobre este partido, Goal.com informa .

Aunque el encuentro terminó con una derrota para el club de Turín, las actuaciones de algunos futbolistas dejaron una grata impresión entre expertos y aficionados. En el Inter, Dimarco y Diouf marcaron los goles, mientras que Conceição, autor del único tanto de la Juventus, fue uno de los jugadores más activos del partido.

Cambios positivos y futbolistas destacados

Según la fuente, el rendimiento del equipo en la zona de contención y el centro del campo llamó especialmente la atención. El futbolista brasileño destacó por la precisión de sus pases, su buena visión de juego y su disciplina defensiva. Creó una ocasión clara para Cambiaso, aunque su compañero prefirió pasar el balón en lugar de disparar. Tras destacar durante la pretemporada, el rendimiento de este jugador aumenta sus opciones de permanecer en Turín.

Las nuevas variantes ofensivas del equipo también tuvieron una importancia considerable. Aunque disputaba su primer partido de la temporada y aún estaba algo por detrás de sus compañeros en cuanto a preparación física, intentó asumir un papel protagonista sobre el césped. Frente a un David poco visible en la primera parte, su presencia aportó más sentido y un punto de apoyo a los ataques del equipo.

Dificultades y esperanzas de futuro

Otro de los jugadores que dejó una impresión positiva destacó por su actividad en la banda. Con la cabeza alta, intentó superar a sus rivales y crear ocasiones para sus compañeros. En particular, mostró un buen entendimiento con Kolo Muani, que debutaba con la camiseta de la Juventus. Aunque Kolo Muani todavía no ha alcanzado su mejor estado de forma, algunas de sus acciones generan grandes expectativas de cara al futuro.

A pesar de no haber recuperado por completo su condición física, Kolo Muani intentó poner en peligro la portería rival en los minutos finales y finalmente logró marcar. Desde su entrada al campo se mostró activo y no ocultó su frustración por la lentitud de sus compañeros a la hora de pasarle el balón. El gol anotado al final del encuentro alivió ligeramente el sabor amargo de la derrota para la Juventus.