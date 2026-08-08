El Milan termina su gira por Australia con una dura derrota ante el Chelsea

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El Milan termina su gira por Australia con una dura derrota ante el Chelsea

El Milan concluyó su gira de pretemporada por Australia con una contundente y dura derrota ante el Chelsea, el club londinense. El encuentro, que terminó 0-3, puso claramente de manifiesto los graves problemas y las carencias de la plantilla dirigida por Ruben Amorim. Según Goal.com, el equipo local dominó por completo y los milanistas no lograron realizar ni un solo disparo a puerta. Sobre este asunto, informa Goal.com.

Fue muy difícil encontrar algún aspecto positivo en el partido, aunque los especialistas destacaron el rendimiento de algunos futbolistas. En particular, el experimentado centrocampista croata Luka Modrić sobresalió por su buen estado físico y su liderazgo sobre el terreno de juego. Con el brazalete de capitán, ayudó al equipo a salir desde la defensa y dirigió constantemente a sus compañeros durante el encuentro.

Problemas en la plantilla y falta de profundidad en el banquillo

El joven Comotto también llamó la atención por su actividad y su capacidad para elegir bien la posición, pese a sus errores técnicos. Sin embargo, el estado general del equipo y el rendimiento de otros jugadores seguramente harán reflexionar seriamente al cuerpo técnico. En particular, las deficiencias en la línea defensiva resultaron muy costosas.

Los defensas De Winter y Gabbia no cumplieron plenamente con sus funciones. Cometieron errores al marcar a los rivales dentro del área y les permitieron rematar en situaciones claras. En el centro del campo también se notó que el equipo estaba por debajo de su rival en el aspecto físico.

El joven delantero Camarda, que actuó en ataque, tampoco pudo superar esta dura prueba. No ganó ningún duelo frente a los defensas rivales y cometió tres faltas debido a su nerviosismo. El joven atacante, que recibió pocos balones de sus compañeros, demostró que todavía no está preparado para el nivel de grandes clubes como el Chelsea y el Inter.

El mal partido de Estupiñán y la política de fichajes

La actuación de Estupiñán fue una de las mayores decepciones de la plantilla. Según la fuente, el rechazo de la oferta de 15 millones de euros del Aston Villa ya se está demostrando como un grave error de la directiva. El exjugador del Brighton llegó tarde constantemente al marcar a Neto en la banda y tampoco aportó soluciones en ataque.

Aunque el equipo dirigido por Amorim se había marcado grandes objetivos antes de la temporada, este partido demostró que necesita fichajes urgentes para reforzar la plantilla. La falta de preparación física y el retroceso en el juego de algunos futbolistas podrían provocar serias dificultades durante la temporada.

MilanChelseaRuben AmorimLuka ModrićFútbol
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