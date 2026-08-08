El padre y agente de Lionel Messi, Jorge Messi, falleció a los 68 años

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El padre y agente de Lionel Messi, Jorge Messi, falleció a los 68 años

El padre y agente de larga trayectoria de la leyenda del fútbol argentino Lionel Messi, Jorge Messi, falleció a los 68 años. Según Infobae y medios locales, el empresario murió el viernes en un hospital de su ciudad natal, Rosario, tras una larga y grave enfermedad. Goal.com informa .

Esta trágica pérdida supone un duro golpe para toda la familia Messi. Jorge Messi desempeñó un papel absolutamente incomparable y fundamental en el ascenso de su hijo a la cima del fútbol mundial, gestionando de cerca la carrera de Lionel desde el principio hasta el final.

El papel del padre en la formación del futbolista

La historia de Lionel Messi, convertido en uno de los mejores futbolistas del mundo, es inconcebible sin la influencia de su padre. Esto se hizo especialmente evidente durante los primeros y más difíciles años de la carrera del futuro delantero.

Cuando Lionel era niño y se trasladó de Sudamérica a Europa para incorporarse al FC Barcelona, su padre decidió acompañarlo personalmente. El resto de la familia se quedó inicialmente en Rosario, afrontando las dificultades de aquel periodo de transición.

Durante esta etapa marcada por cambios radicales y numerosas incertidumbres, Jorge fue un apoyo moral y práctico esencial para su hijo. Lo ayudó de cerca a adaptarse a una vida completamente nueva en Europa.

Carrera profesional y gestión

A medida que Lionel crecía y su carrera profesional adquiría una dimensión global, las responsabilidades de Jorge también se ampliaron de forma natural. Pasó a gestionar los complejos asuntos profesionales de su hijo al más alto nivel.

Durante años, Jorge Messi ejerció como uno de los principales representantes de su hijo en el ámbito deportivo. Participó directamente en las decisiones más importantes de la extraordinaria trayectoria futbolística de Lionel.

Gracias a su trabajo abnegado, la leyenda del fútbol argentino pudo estar tranquila respecto a la seguridad de sus asuntos empresariales y concentrarse exclusivamente en su juego sobre el terreno de juego.

Lionel MessiJorge MessiArgentinaFútbolBarcelona
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