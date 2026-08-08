Mendes valora el legado de Abdulmanap: «Abrió el camino a toda una generación»

Los éxitos de los luchadores procedentes de Daguestán y el Cáucaso en UFC y otras grandes organizaciones de MMA no son fruto de la casualidad. El reconocido entrenador Javier Mendez señaló al fallecido Abdulmanap Nurmagomedov como una de las figuras clave detrás de este fenómeno.

En su opinión, Abdulmanap no fue únicamente el entrenador que llevó a Khabib Nurmagomedov al nivel de campeón. El sistema que creó, su disciplina y su forma de entender el deporte siguen vivos hoy a través de una nueva generación de luchadores.

No se trata solo de Khabib

El nombre de Abdulmanap Nurmagomedov es conocido sobre todo por los aficionados al MMA de todo el mundo como el del padre y entrenador de Khabib.

Sin embargo, Javier Mendez destaca que su influencia fue mucho más allá de la carrera de un solo atleta.

Durante años, Abdulmanap trabajó con jóvenes deportistas en Daguestán y les transmitió un sistema de preparación único que combinaba lucha libre, sambo y artes marciales mixtas. Más tarde, los luchadores formados en esa escuela comenzaron a lograr resultados en la escena internacional.

La trayectoria de Khabib Nurmagomedov, que se convirtió en campeón invicto de UFC, fue el acontecimiento que dio a conocer este sistema en todo el mundo.

Mendes señala el aspecto más importante

Según Javier Mendez, la fortaleza de Abdulmanap no residía únicamente en sus conocimientos técnicos o en la preparación física.

Exigía a sus luchadores una disciplina estricta y situaba la actitud ante el entrenamiento, el respeto a los mayores y la responsabilidad por los propios actos al mismo nivel que las habilidades deportivas.

Es decir, en su escuela ser luchador no significaba únicamente ganar en el octágono.

La forma en que el deportista se comportaba fuera del gimnasio, su actitud hacia el equipo y su capacidad para mantener la disciplina incluso después del éxito eran fundamentales.

Mendes destaca que este enfoque ayudó a muchos de sus alumnos a mantenerse durante largo tiempo en la élite del deporte profesional.

¿Por qué es tan eficaz la escuela de Daguestán?

En los últimos años, al hablar de los luchadores de Daguestán, se repiten casi siempre las mismas características: una sólida base de lucha, una gran preparación física, serenidad bajo presión y un estricto cumplimiento del plan de combate.

Este estilo busca quebrar al rival no solo en el plano técnico, sino también en el psicológico y físico.

Abdulmanap Nurmagomedov defendía la formación de este sistema desde una edad temprana. El deportista debía consolidar primero los fundamentos y después incorporar progresivamente las técnicas de golpeo, el combate en el suelo y la táctica.

Como resultado, a su alrededor se formó un entorno competitivo en el que los luchadores se fortalecían constantemente unos a otros.

El legado continúa después de Khabib

Tras la muerte de Abdulmanap Nurmagomedov, muchos se hicieron una pregunta: ¿qué sería de la escuela que había construido?

Con el paso del tiempo, parte de la respuesta comenzó a verse.

El propio Khabib Nurmagomedov continuó aplicando, como entrenador y responsable de su equipo, los principios que había aprendido de su padre. Islam Makhachev y otros luchadores de alto nivel surgidos de ese entorno empezaron a lograr grandes resultados en el MMA internacional.

En este sentido, el mayor legado de Abdulmanap no es un único cinturón de campeón. Dejó un sistema que sigue funcionando después de él.

Mendes: es difícil ocupar su lugar

Como entrenador que trabajó durante muchos años con la familia Nurmagomedov, Javier Mendez pudo observar de cerca la influencia de Abdulmanap.

A su juicio, es muy difícil reemplazar por completo a un entrenador así. Abdulmanap desempeñaba al mismo tiempo el papel de mentor, estratega y formador exigente.

Pero sus ideas siguen vivas a través de sus alumnos.

Si hoy nuevos luchadores procedentes de Daguestán y el Cáucaso llegan a los grandes escenarios, Mendes ve una de las raíces de este proceso precisamente en la escuela creada por Abdulmanap.

El verdadero legado de un entrenador no se mide únicamente por el número de campeones que ha formado. Si su método sigue funcionando después de su partida, es entonces cuando se aprecia claramente el alcance de su influencia.

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