La empresa china CXMT desafía a los líderes del mercado mundial

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La empresa china CXMT desafía a los líderes del mercado mundial

El fabricante chino de chips de memoria CXMT, uno de los líderes del sector, está reforzando rápidamente su posición en el mercado mundial al iniciar la producción de memoria DRAM moderna. Según la información difundida por la agencia Reuters, la empresa pretende hacerse con una parte importante del mercado mundial en los próximos años y competir seriamente con los gigantes que dominan actualmente el sector. Sobre este tema, Ixbt.com informa informa.

Actualmente, el mercado mundial de memoria DRAM está controlado principalmente por tres grandes actores: Samsung, SK Hynix y Micron. Aunque el fabricante chino solo posee por ahora entre el 6 y el 7 % del mercado, planea multiplicar esta cuota en un futuro próximo gracias a proyectos de gran envergadura.

Una expansión sin precedentes de la capacidad de producción

Según el análisis de los expertos, CXMT está aumentando rápidamente su capacidad de producción. En la actualidad, la empresa opera tres grandes fábricas que producen memoria DRAM. Aunque no se han publicado estadísticas oficiales, fuentes no oficiales estiman que cada fábrica puede procesar aproximadamente 100 000 obleas al mes.

Esto significa que el volumen total de producción de la empresa alcanza casi 300 000 obleas al mes. Sin reducir el ritmo de producción, la compañía china ya está construyendo otras dos fábricas nuevas. Su puesta en marcha permitirá a la empresa duplicar rápidamente sus volúmenes.

El plan de alcanzar el 30 % del mercado para 2030

Según Reuters, la dirección de CXMT también está considerando seriamente construir una sexta fábrica para seguir ampliando su capacidad. Si las nuevas instalaciones entran en funcionamiento a tiempo, permitirán a la empresa china hacerse con nada menos que el 30 % del mercado mundial de chips de memoria para 2030.

Estos cambios drásticos en el mercado de chips de memoria y la aparición de un nuevo actor potente afectarán inevitablemente a la política de precios del mercado tecnológico mundial. Líderes tradicionales como Samsung, SK Hynix y Micron se ven obligados a desarrollar nuevas estrategias para conservar sus posiciones, lo que finalmente podría tener un impacto significativo en los consumidores y en la evolución de toda la industria.

CXMTDRAMSamsungSK HynixMicron
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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