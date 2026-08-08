Tottenham se acerca a un acuerdo con el Manchester City por el fichaje de Savinho

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Tottenham se acerca a un acuerdo con el Manchester City por el fichaje de Savinho

El club de la Premier League Tottenham se prepara para realizar otro gran fichaje con el objetivo de reforzar su plantilla durante el mercado de verano. Según Football365, el conjunto del norte de Londres está cerca de alcanzar un acuerdo de 60 millones de libras con el Manchester City por el traspaso del extremo Savinho. informa Goal.com.

Si la operación se concreta, el entrenador Roberto De Zerbi contará con el delantero prioritario que quería incorporar. Además, este fichaje acercaría el gasto total de Tottenham en el mercado de verano a la histórica cifra de 300 millones de libras. El club ya ha invertido cerca de 230 millones de libras en nuevos jugadores, entre ellos Sandro Tonali, Matheus Fernandes y Jan Paul van Hecke.

Detalles y condiciones del fichaje

Según Goal.com, Tottenham también había estudiado durante el mercado las opciones del delantero del Liverpool Cody Gakpo, además de Raphinha y Marcus Rashford. Sin embargo, los especialistas y el cuerpo técnico eligieron al extremo brasileño como objetivo principal, situándolo en lo más alto de la lista.

Aun así, la directiva del Manchester City está llevando las negociaciones con cierta cautela hasta encontrar un sustituto adecuado para el jugador que se marcha. No obstante, las conversaciones entre ambas partes avanzan de forma positiva y se espera que el acuerdo se haga oficial próximamente.

La opinión de Fabrizio Romano

El reconocido experto en fichajes Fabrizio Romano se mostró optimista sobre la posibilidad de cerrar esta operación. Según sus palabras, no hay motivos para dudar del traspaso de Savinho al Tottenham.

Como señaló Fabrizio Romano: «La prioridad, el objetivo número uno, dos y tres sigue siendo Savinho, y considero muy alta la probabilidad de que se incorpore al Tottenham al final del mercado de verano. Por eso, no espero ninguna sorpresa aquí». De este modo, todas las partes confían en que el fichaje de 60 millones de libras se cierre con éxito en los próximos días.

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