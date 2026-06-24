Eldor Shomurodov: Pedimos disculpas a los aficionados por la pesada derrota

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Eldor Shomurodov: Pedimos disculpas a los aficionados por la pesada derrota

El capitán de la selección nacional de Uzbekistán, Eldor Shomurodov, compartió sus impresiones tras el encuentro contra Portugal en la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial 2026.

Los «Lobos Blancos» cayeron 0-5 ante un rival muy fuerte. Shomurodov reconoció la dureza del resultado, pero destacó que los jugadores lo dieron todo en el campo.

« 0-5 es una derrota abultada. Pero jugamos dándolo todo », afirmó el capitán de la selección.

En su opinión, contra un equipo del nivel de Portugal, con tantos jugadores de gran calidad individual, esforzarse al máximo puede no ser suficiente.

En este tipo de partidos, la suerte también es necesaria. Los jugadores de Portugal son capaces de aprovechar cualquier pequeño error para decidir el destino del encuentro.

« Contra un equipo tan fuerte como Portugal, darlo todo puede ser insuficiente. También hace falta suerte, ya que el rival tiene muchos jugadores individualmente fuertes », señaló Shomurodov.

El capitán de la selección expresó que comprende lo doloroso que es este resultado para los aficionados y pidió disculpas en nombre de todo el equipo.

« Pedimos disculpas a los aficionados por la pesada derrota », dijo el delantero.

Ahora, la selección de Uzbekistán centrará toda su atención en el partido contra la República Democrática del Congo en la última jornada de la fase de grupos.

Shomurodov afirmó que el equipo se preparará bien para este duelo y que saldrán al campo con el único objetivo de ganar.

« Intentaremos prepararnos bien para el partido contra la RD Congo. Si todo sale bien, saldremos al campo para vencerlos », añadió.

El encuentro contra la RD Congo será la última y más importante prueba para Uzbekistán en el Mundial. Nuestra selección buscará la victoria para alegrar a los aficionados y cerrar el torneo con dignidad.

Eldor ShomurodovUzbekistánPortugalRepública Democrática del Congo
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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