Lionel Messi cumple 39 años: ¡ya es el récord absoluto en la historia del Mundial

Hoy, 24 de junio, el mundo del fútbol celebra una fecha gloriosa. Uno de los genios más grandes de la historia del fútbol, delantero de la selección de Argentina y del club estadounidense Inter Miami, ¡Lionel Messi cumple 39 años!

Lo más interesante es que Leo no recibe esta edad bendita simplemente descansando, sino batiendo un nuevo récord cósmico en el campo.

¡El rey absoluto de la historia de los Mundiales!

La Copa del Mundo 2026, que se está disputando actualmente, no es solo otro torneo para Messi, sino una cima histórica. El experimentado delantero ha escrito su nombre con letras de oro como máximo goleador de la historia de los Mundiales. Actualmente tiene en su cuenta exactamente 18 goles ¡marcados!

Con esta cifra, ha logrado superar a la leyenda alemana Miroslav Klose y a la superestrella francesa Kylian Mbappé, quienes lideraban la lista durante mucho tiempo.

Jugador Selección Goles en el Mundial Lionel Messi Argentina 18 Miroslav Klose Alemania 16 Kylian Mbappé Francia 16

Una leyenda que no quiere detenerse

Todos recordamos bien que Messi pasó la etapa más mágica e inolvidable de su carrera en el FC Barcelona. Allí ganó la liga española, copas de la Champions League, estableció innumerables récords personales y ganó ocho veces el Balón de Oro al mejor jugador del mundo.

La cima máxima : Al ganar la Copa del Mundo 2022 en Qatar con Argentina, Messi puso fin a todas sus añoranzas en el fútbol.

Muchos pensaron que Leo abandonaría el gran escenario después de esta victoria. Pero hoy sigue brindando placer a millones de aficionados en el Inter Miami y liderando a su país hacia nuevos triunfos como capitán fiel de la selección argentina en el Mundial 2026.

¡Feliz cumpleaños, Rey del Fútbol!