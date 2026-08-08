Plan impactante en UFC: podría organizarse un supercombate entre Gaethje y Makhachev

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Plan impactante en UFC: podría organizarse un supercombate entre Gaethje y Makhachev

El campeón de peso ligero de la UFC, Justin Gaethje, Islam Makhachevpodría dejar vacante su cinturón para disputar un supercombate contra Islam Makhachev. Así lo reveló el mánager Ali Abdelaziz, que representa los intereses de ambos famosos peleadores.

Esta declaración ha provocado un intenso debate en el mundo de las MMA y en los medios deportivos.

«El cheque con más ceros»: la contundente declaración del mánager

En el último episodio del pódcast «Pound 4 Pound», Ali Abdelaziz habló abiertamente sobre el futuro de Gaethje y las opciones económicamente más lucrativas para él:

«Si Justin Gaethje solo pudiera elegir una pelea, quiero que escoja al rival más grande y el combate que tenga el cheque más grande junto a su nombre. No tiene por qué ser necesariamente una pelea para defender su cinturón de campeón. Podría ser por el título del peso wélter o por el cinturón BMF. Lo importante es quién le ofrecerá el cheque con más ceros.

Creo que ninguno de los mejores peleadores del peso ligero puede añadir algo nuevo al legado de Justin Gaethje. ¿Charles Oliveira? ¿Cuántas veces se ha rendido? Arman Tsarukyan quizá sea el rival más difícil de la división y será campeón en el futuro. Max Holloway derrotó a Justin; está bien. Pero ahora estoy pensando de forma egoísta: si Justin Gaethje quiere pelear contra Islam, puede conseguir ese combate. ¿Por qué no? En ese caso, dejaría vacante el cinturón del peso ligero», declaró Abdelaziz.

¿Cuál es la situación? Los próximos planes de los peleadores

En junio, Ilia Topuria después de derrotarlo y arrebatarle el cinturón del peso ligero, Justin Gaethje anunció que no volvería al octágono hasta finales de año y que se tomaría un descanso.

Por su parte, el campeón del peso wélter Islam Makhachev defenderá su cinturón contra el aspirante irlandés UFC 330 en el combate estelar del torneo, que se celebrará dentro de una semana en Filadelfia, Ian Machado Garry contra quien defenderá su cinturón.

Si Makhachev gana su próxima pelea, aumentarán aún más las posibilidades de un supercombate entre Gaethje y Makhachev a comienzos de 2027.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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