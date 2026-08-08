Thriller en Taskent: el Bunyodkor cae ante el OKMK y pierde puntos por sexto partido consecutivo

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Thriller en Taskent: el Bunyodkor cae ante el OKMK y pierde puntos por sexto partido consecutivo

En la 16.ª jornada de la Superliga de Uzbekistán, el Bunyodkor recibió al OKMK en uno de los partidos principales disputados en Taskent. En un encuentro intenso y lleno de goles, el equipo dirigido por Mirjalol Qosimov logró una victoria de carácter.

Esta derrota fue la sexta consecutiva en el campeonato para los «Halcones» / «Golondrinas», sexta derrota y demuestra que la crisis del equipo se está agravando.

La remontada en Taskent y un thriller de cinco goles

El partido comenzó con el Bunyodkor tomando la iniciativa. En el minuto 26, Dmitriy Pletnev abrió el marcador, pero el OKMK protagonizó una remontada espectacular antes del descanso y marcó tres goles en apenas nueve minutos:

  • En el minuto 33, Siyovash Haqnazariy transformó el penalti con precisión para igualar el marcador.

  • En el minuto 39, Nodir Abdurazzoqov adelantó a los visitantes.

  • En el minuto 42, Aziz Xolmurodov marcó el tercer gol del OKMK.

Al comienzo de la segunda parte, en el minuto 47, Nosir Abdusalomov recortó distancias (2-3), pero las «Golondrinas» no encontraron fuerzas para volver a empatar.

Situación en la tabla: el OKMK entra en el top 3

Gracias a esta importante victoria, el OKMK de Mirjalol Qosimov elevó su cuenta a 28 puntos y ascendió a la 3.ª posición de la clasificación.

Tras sufrir seis derrotas consecutivas, el Bunyodkor se mantiene en la 10.ª posición de la clasificación con 19 puntos.

Ficha del partido:

Superliga, 16.ª jornada

Bunyodkor — OKMK 2-3

8 de agosto. Taskent. Estadio del Bunyodkor.

  • Goles: Dmitriy Pletnev (26), Nosir Abdusalomov (47) — Siyovash Haqnazariy (33, penalti), Nodir Abdurazzoqov (39), Aziz Xolmurodov (42).

  • Bunyodkor: Abdumavlon Abduljalilov, Sardor Rahmonov, Dmitriy Pletnev, Amir To‘raqulov, Sardor Abdunabiyev (Islom Anvarov, 46), Muhammad Hakimov, Shahzod Ne’matjonov (Abdulfayz Bobomurodov, 66), Muzaffar Olimjonov (Abdulqodir Mirfayziyev, 86), Nosir Abdusalomov, Shamsiddin Tursunmahamadov, Azizbek To‘lqinbekov (Muhammadali Adhamov, 83).

  • OKMK: Javohir Ilyosov, Shahzod Toirov, Giorgi Papava, Avaz O‘lmasaliyev (Abror Karimov, 46), Dilshod Ahmadaliyev, Aziz Xolmurodov (Urosh Koyich, 72), Asad Sobirjonov (Ivan Peshich, 72), Nodir Abdurazzoqov (Hazrat Tursunqulov, 83), Saidafzal Ahrorov, Arixiro Sentoku, Siyovash Haqnazariy.

  • Amonestación: Aziz Xolmurodov (54).

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Shuhrat Razzakov
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