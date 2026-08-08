MeLe presenta un mini-PC con refrigeración totalmente pasiva

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MeLe presenta un mini-PC con refrigeración totalmente pasiva

El mercado tecnológico se ha enriquecido con un nuevo dispositivo compacto y completamente silencioso. Según ixbt.com, MeLe presentó oficialmente su nuevo mini-PC Quieter, de dimensiones reducidas y sin ventilador, basado en un sistema de refrigeración totalmente pasiva. Ixbt.com informa de ello .

La principal característica de este dispositivo son sus dimensiones y su mecanismo de funcionamiento. El mini-PC mide tan solo 150 х 105 х 40 milímetros y no emite ningún sonido durante el funcionamiento. Este resultado se ha logrado mediante el uso del procesador Intel N150, poco potente pero de bajo consumo energético.

Memoria y almacenamiento

Aunque el dispositivo tiene un diseño compacto, el fabricante ha prestado especial atención a sus capacidades internas. En concreto, los usuarios podrán ampliar la memoria RAM del mini-PC hasta 32 GB según sus necesidades.

Además, el nuevo modelo permite instalar dos dispositivos de almacenamiento independientes. Incluye una ranura específica para un SSD moderno con formato M.2 y un espacio especial para un disco duro tradicional de 2,5 pulgadas o un SSD. Se trata de una característica muy destacable para un ordenador compacto.

Conectividad y precio

Por desgracia, el fabricante todavía no ha publicado imágenes que revelen la estructura interna del dispositivo, por lo que el funcionamiento del sistema de disipación térmica sigue siendo un misterio. Aun así, el equipo ofrece suficientes opciones en cuanto a interfaces y puertos de conexión.

El dispositivo ofrece las siguientes características:

  • Módulo Wi-Fi 5 para conexiones inalámbricas
  • Tres puertos USB 3.2 Gen2 de alta velocidad
  • Lector de tarjetas microSD para transferir datos
  • Dos puertos USB 2.0
  • Dos puertos HDMI 2.0 y un DisplayPort 1.4 para conectar monitores
  • Puerto RJ45 para conectarse a la red
Según ixbt.com, la versión básica de este mini-PC, con 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento, tiene un precio aproximado de 473 dólares estadounidenses.

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Abror Shuhratov
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