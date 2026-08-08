Dimisión inesperada en el Pentágono: destituido el general que coordinaba la ayuda a Ucrania

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Dimisión inesperada en el Pentágono: destituido el general que coordinaba la ayuda a Ucrania

El Departamento de Defensa de Estados Unidos (Pentágono) destituyó antes de tiempo a un general de alto rango encargado de coordinar el envío de ayuda militar a Ucrania y con un papel clave en el flanco oriental de la OTAN.

La cadena estadounidense ABC News informó de ello citando a sus fuentes.

Una decisión drástica a dos meses del fin de su mandato

Se trata del comandante del 5.º Cuerpo del Ejército estadounidense, el teniente general Charles Constanza Según las fuentes, solo le quedaban dos meses para terminar su mandato al frente del contingente militar estadounidense en Polonia.

A modo de información: La estructura del 5.º Cuerpo, dirigida por el general Constanza, desempeña un papel central en la logística y coordinación de la ayuda técnico-militar que Estados Unidos y sus aliados proporcionan a Ucrania, así como en el mando de las tropas desplegadas en las fronteras orientales de la OTAN.

El hecho de que la dirección del Pentágono no haya revelado los motivos de la inesperada destitución de Charles Constanza está dando lugar a diversas especulaciones.

Nuevo comandante confirmado

Según se ha informado, Constanza fue reemplazado por el general de división Thomas Felty Su candidatura ya había sido aprobada por el Senado estadounidense y, en principio, estaba previsto que asumiera el cargo en octubre de este año.

Debido a esta decisión del Pentágono, el general Felty tuvo que asumir sus funciones antes de lo previsto.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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