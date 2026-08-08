Presentada la Motorola Moto Pad 70: una tableta grande y asequible

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Presentada la Motorola Moto Pad 70: una tableta grande y asequible

Motorola ha presentado un nuevo dispositivo destinado a reforzar su posición en el mercado de las tecnologías modernas. Según ixbt.com, la tableta Motorola Moto Pad 70, que combina una pantalla grande con un precio asequible, ha sido presentada oficialmente. Este dispositivo atrae la atención del público por las posibilidades que ofrece a los usuarios en un periodo complicado para el mercado tecnológico y marcado por la necesidad de ahorrar. Sobre ello, Ixbt.com informa .

Actualmente, el precio del nuevo dispositivo se ha fijado en 360 dólares estadounidenses para el mercado indio. Sin embargo, los representantes de Motorola todavía no han proporcionado información concreta sobre el lanzamiento de esta tableta en los mercados internacionales, incluido el mercado global. Aun así, dentro de este segmento de precio, el dispositivo aspira a conquistar a los compradores gracias a sus capacidades técnicas.

Capacidades técnicas y características principales

Una de las principales ventajas de la nueva tableta es su gran pantalla. El dispositivo incorpora una pantalla IPS de 12 pulgadas compatible con una resolución de 1600p y una frecuencia de actualización de 90 Hz. Esto ofrece una experiencia cómoda al ver contenido multimedia y realizar tareas cotidianas.

En cuanto al rendimiento y las opciones de almacenamiento, ixbt.com informa de que el dispositivo cuenta con 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno. Se trata de una capacidad suficiente para las necesidades actuales. Además, los usuarios pueden ampliar aún más el almacenamiento según sus necesidades.

Diseño y medidas de ahorro

La Motorola Moto Pad 70 cuenta con un cuerpo metálico delgado y atractivo, cuyo grosor varía entre 6,3 y 6,5 milímetros según la versión. El peso total del dispositivo es de 530 gramos. Como detalle interesante, incluye de serie un lápiz óptico especial, lo que sin duda supone una agradable oferta para los compradores.

Sin embargo, también cabe señalar que se han realizado algunos ajustes para ahorrar costes y mantener un precio asequible. En concreto:

  • se ha elegido un procesador Dimensity 6400, que ya no es demasiado reciente, como núcleo del dispositivo;
  • la resolución de la cámara principal está limitada a 13 megapíxeles;
  • el nivel de protección contra la humedad y el polvo se mantiene en IP52.
A pesar de estos aspectos negativos, el dispositivo también ofrece buenas cifras en cuanto a autonomía. La Moto Pad 70 está equipada con una enorme batería de 10 200 mAh y tecnología de carga rápida de 45 W. Además, la incorporación de cuatro altavoces y dos micrófonos mejora aún más sus capacidades multimedia.

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Abror Shuhratov
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