Evloev contra Volkanovski: ¡se perfila el combate estelar de UFC 333!

·64·Deportes
Evloev contra Volkanovski: ¡se perfila el combate estelar de UFC 333!

El 24 de octubre de este año se celebrará el próximo evento numerado de UFC, UFC 333, en la famosa isla de Yas, en Abu Dabi, capital de los Emiratos Árabes Unidos.

Según fuentes cercanas a la situación, el combate estelar del evento se disputaría por el título del peso pluma. El actual campeón mundial, el australiano Alexander Volkanovski se enfrentará en el octágono al invicto ruso Movsar Evloev que ocupa el primer puesto del ranking de la división.

Aunque este espectacular y trepidante enfrentamiento todavía no ha sido anunciado oficialmente por UFC, los informantes aseguran que el acuerdo está a punto de cerrarse.

Movsar Evloev: una marcha triunfal hacia el Top 10

El invicto peleador ruso Movsar Evloev consiguió en marzo de este año su décima victoria en UFC. En el evento celebrado en Londres, derrotó al favorito local, el británico Lerone Murphy, en un combate muy disputado y por decisión mayoritaria. Este triunfo abrió a Evloev el camino directo hacia una pelea por el título.

El «regreso al trono» de Alexander Volkanovski

Por su parte, el experimentado campeón australiano continúa defendiendo su cinturón con autoridad:

  • Primer paso: En abril del año pasado, Volkanovski recuperó el título al derrotar a Diego Lopes por decisión unánime en un dramático combate por el cinturón vacante.

  • Superioridad en la revancha: En la revancha disputada en enero de este año, Alexander volvió a vencer a su rival brasileño por decisión unánime ante el público australiano.

Si la información procedente de Abu Dabi se confirma, la isla de Yas será escenario de otro histórico e intenso combate por el título.

Deja tu opinión en los comentarios y comparte el artículo con tus conocidos a través de Telegram u otras redes sociales.

UFCAlexander VolkanovskiMovsar EvloevAbu DabiYas
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Hansi Flick responde a los rumores sobre el traspaso de Ferran TorresHansi Flick responde a los rumores sobre el traspaso de Ferran TorresHoy, 14:17Vinícius Júnior renueva su contrato con el Real MadridVinícius Júnior renueva su contrato con el Real MadridHoy, 13:53Arsenal renuncia al fichaje de Vinícius y podría incorporar a Marcus RashfordArsenal renuncia al fichaje de Vinícius y podría incorporar a Marcus RashfordHoy, 13:33Ruben Amorim advirtió a los jugadores del Milan tras la derrota ante el ChelseaRuben Amorim advirtió a los jugadores del Milan tras la derrota ante el ChelseaHoy, 13:12La candidatura de Harry Kane al Balón de Oro genera debateLa candidatura de Harry Kane al Balón de Oro genera debateHoy, 13:11El entrenador del Chelsea Xabi Alonso explica por qué no sustituyó a Romeo LaviaEl entrenador del Chelsea Xabi Alonso explica por qué no sustituyó a Romeo LaviaHoy, 12:51
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Cristiano Ronaldo descansa en familia tras la derrota en la Copa del Mundo
Cristiano Ronaldo descansa en familia tras la derrota en la Copa del Mundo
Se reveló la razón del matrimonio prematuro de Abdukodir Khusanov
Se reveló la razón del matrimonio prematuro de Abdukodir Khusanov
El destino trágico de la estrella que eliminó a Uzbekistán del Mundial 2026
El destino trágico de la estrella que eliminó a Uzbekistán del Mundial 2026
Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Lamine Yamal revela las palabras que Messi le dijo tras la final
Lamine Yamal revela las palabras que Messi le dijo tras la final
Erling Haaland regresa de EE. UU. con un extraño recuerdo: la estrella del Manchester City sorprende a sus fans
Erling Haaland regresa de EE. UU. con un extraño recuerdo: la estrella del Manchester City sorprende a sus fans
Golpe de efecto en el City: Maresca pone a 25 jugadores en el «mercado»
Golpe de efecto en el City: Maresca pone a 25 jugadores en el «mercado»
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)