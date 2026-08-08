Evloev contra Volkanovski: ¡se perfila el combate estelar de UFC 333!

El 24 de octubre de este año se celebrará el próximo evento numerado de UFC, UFC 333, en la famosa isla de Yas, en Abu Dabi, capital de los Emiratos Árabes Unidos.

Según fuentes cercanas a la situación, el combate estelar del evento se disputaría por el título del peso pluma. El actual campeón mundial, el australiano Alexander Volkanovski se enfrentará en el octágono al invicto ruso Movsar Evloev que ocupa el primer puesto del ranking de la división.

Aunque este espectacular y trepidante enfrentamiento todavía no ha sido anunciado oficialmente por UFC, los informantes aseguran que el acuerdo está a punto de cerrarse.

Movsar Evloev: una marcha triunfal hacia el Top 10

El invicto peleador ruso Movsar Evloev consiguió en marzo de este año su décima victoria en UFC. En el evento celebrado en Londres, derrotó al favorito local, el británico Lerone Murphy, en un combate muy disputado y por decisión mayoritaria. Este triunfo abrió a Evloev el camino directo hacia una pelea por el título.

El «regreso al trono» de Alexander Volkanovski

Por su parte, el experimentado campeón australiano continúa defendiendo su cinturón con autoridad:

Primer paso: En abril del año pasado, Volkanovski recuperó el título al derrotar a Diego Lopes por decisión unánime en un dramático combate por el cinturón vacante.

Superioridad en la revancha: En la revancha disputada en enero de este año, Alexander volvió a vencer a su rival brasileño por decisión unánime ante el público australiano.

Si la información procedente de Abu Dabi se confirma, la isla de Yas será escenario de otro histórico e intenso combate por el título.

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