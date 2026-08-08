Un jabalí «errante» interrumpe el tráfico del metro en el centro de Budapest

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Un jabalí «errante» interrumpe el tráfico del metro en el centro de Budapest

Un incidente inesperado y extraordinario tuvo lugar en el centro de Budapest, la capital de Hungría. Después de que un jabalí que deambulaba por las calles de la ciudad bajara a una estación de metro, los pasajeros fueron evacuados de inmediato y el servicio de trenes quedó suspendido temporalmente.

La empresa de transporte de Budapest (BKV) difundió un comunicado oficial al respecto.

Un «pasajero inesperado» entra en un vagón y se realiza una evacuación rápida

Según informaron representantes de la empresa de transporte, el animal salvaje apareció inesperadamente en la estación de metro Lajos Kossuth tér:

«El animal entró durante un breve periodo en uno de los vagones. Por suerte, ningún pasajero resultó herido. Después salió del vagón, bajó por una escalera de servicio y se escondió debajo de un tren detenido en la estación. Los empleados de BKV evacuaron de inmediato a las personas que se encontraban en la estación y acordonaron la zona. Todos los pasajeros abandonaron la estación de forma segura», señala el comunicado de BKV.

Debido a esta emergencia, en la línea M2, el servicio de trenes quedó temporalmente restringido y se pusieron en circulación autobuses especiales para los pasajeros.

La reacción del alcalde de Budapest y la decisión del veterinario

Los servicios de emergencia que llegaron al lugar lograron capturar al jabalí. Sin embargo, durante el examen se determinó que el animal estaba gravemente herido. El veterinario convocado evaluó la situación y, para garantizar la seguridad de las personas y evitar el sufrimiento del animal, decidió dispararle (sacrificarlo) .

Según Attila Feldvári, portavoz de la Cámara Nacional de Caza de Hungría, los jabalíes pueden representar un grave peligro para las personas en lugares concurridos. Por ello, en este tipo de situaciones, este método se considera la forma más segura de neutralizarlos.

El alcalde de Budapest, Gergely Karácsony, también reaccionó a este insólito incidente en su página de la red social Facebook:

«Nunca pensé que tendría que escribir sobre algo así. Por ahora sigue siendo un misterio cómo logró entrar el jabalí en una estación de metro tan céntrica como Lajos Kossuth tér», escribió el alcalde de la ciudad.

Actualmente se está investigando dónde resultó herido el animal y cómo llegó hasta la estación de metro del centro de la ciudad.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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