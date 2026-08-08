Un desarrollador hizo circular agua directamente sobre la GPU de una GeForce RTX 2060

Según ixbt.com, un entusiasta de la tecnología apodado TrashBench realizó un experimento extremadamente arriesgado e inusual con una tarjeta gráfica GeForce RTX 2060. Prescindió del radiador estándar y del waterblock tradicional para hacer circular el líquido refrigerante directamente sobre el die de la GPU en funcionamiento, logrando reducir drásticamente la temperatura. Ixbt.com lo da a conocer.

El experimento se llevó a cabo en varias etapas. Primero, el modder probó su idea en la placa defectuosa de una RTX 3060. Alrededor del die expuesto instaló un bloque especial de plástico impreso en 3D y selló cuidadosamente la superficie de la base con pegamento epoxi.

En las primeras etapas, la estructura presentó fugas, por lo que fue necesario modificar varias veces el compuesto sellador para resolver el problema de estanqueidad. Tras realizar pruebas satisfactorias, también se probó una construcción similar en una GeForce GTX 980.

Resultados y eficacia del experimento

La prueba principal se realizó con una tarjeta gráfica GeForce RTX 2060 completamente configurada, lo que permitió comparar la eficacia del nuevo método con soluciones convencionales. En la prueba Unigine Heaven, la tarjeta equipada con el radiador de fábrica estándar alcanzó aproximadamente 70 grados.

En la siguiente etapa se instaló un sistema de refrigeración líquida convencional con un radiador de 360 milímetros, y la temperatura descendió hasta 36 grados. Después se retiraron por completo el radiador y el waterblock habitual, y se configuró la bomba para dirigir el agua desde un depósito directamente hacia la superficie de la GPU en funcionamiento.

Como resultado, la temperatura del núcleo bajó hasta 28 grados, mientras que la del punto más caliente fue de solo 41 grados. Así, el contacto directo del líquido con el die resultó aproximadamente 42 grados más eficaz que la refrigeración estándar en cuanto a la temperatura del núcleo, y 8 grados más eficaz que el sistema con radiador de 360 milímetros.

Pruebas en otros dispositivos y riesgos

TrashBench también intentó repetir el experimento en un procesador Intel Core i5-7600K, pero el suministro directo de agua al procesador no logró superar a un sistema convencional de refrigeración líquida. Esto demuestra que la eficacia del método depende del chip y de la construcción utilizados.

Los especialistas señalan que este montaje es totalmente inadecuado para los usuarios comunes. Como el líquido entra en contacto directo con el die, el sustrato, la memoria y otros componentes, incluso el fallo o la fuga más pequeños pueden destruir al instante la tarjeta gráfica y todo el sistema.

Aun así, el experimento mostró claramente dónde están los límites de la refrigeración líquida. Cuanto más cerca está el líquido de la fuente de calor, más eficaz resulta extraer la energía del die de silicio.