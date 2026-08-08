Thiago Almada deja el Atlético de Madrid y se une a River Plate

El centrocampista de la selección argentina Thiago Almada continuará su carrera en su país natal. Según Goal.com, el Atlético de Madrid y River Plate, club de Buenos Aires, anunciaron que habían alcanzado un acuerdo oficial por el traspaso del jugador. La decisión pone fin a la última etapa de la carrera europea del futbolista argentino y lo devuelve a casa. Al respecto, Goal.com informa .

Thiago Almada se había incorporado al club madrileño el verano pasado. Sin embargo, su primera y única temporada en el equipo de la capital no duró tanto como esperaba. Durante su breve paso por LaLiga, el jugador intentó hacerse un hueco en el once titular y disputó un total de 40 partidos en todas las competiciones.

Balance de su única temporada en Europa

En su única temporada con el Atlético, Thiago Almada logró marcar 4 goles y dar 2 asistencias. Aunque sus actuaciones no pasaron desapercibidas para el cuerpo técnico, ambas partes consideraron conveniente que el jugador continuara su carrera en el campeonato argentino.

Aunque no se han revelado los detalles económicos del traspaso, el acuerdo fue confirmado oficialmente. Por su parte, River Plate recibió con gran entusiasmo el regreso del talentoso futbolista y planea convertirlo en uno de los jugadores importantes de la plantilla.

La reacción oficial del club

El club madrileño publicó un comunicado en su sitio web oficial para agradecer al jugador. El mensaje decía: “El Atlético de Madrid desea a Thiago Almada grandes éxitos en su carrera profesional y en su vida personal”.

Este traspaso abre un nuevo capítulo para el futbolista argentino. Tras regresar a su país, podrá continuar ofreciendo un fútbol de alto nivel con River Plate y poner su experiencia en el ámbito internacional al servicio del equipo.