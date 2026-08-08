Aston Villa negocia el fichaje de João Palhinha

El club inglés Aston Villa ha iniciado negociaciones oficiales por el fichaje de João Palhinha, jugador del Bayern Munich, para reforzar su centro del campo. Según Goal.com, el entrenador de los villanos, Unai Emery, ha señalado al experimentado portugués como su principal objetivo para reforzar una plantilla afectada por las lesiones. Según Goal.com la publicación.

La directiva del Aston Villa realizó una declaración pública sobre este fichaje y confirmó al diario alemán Bild que las negociaciones continúan. Según el responsable del club, Damian Viadagany, las partes aún no han alcanzado un acuerdo definitivo, aunque destacó que la relación con el Bayern Munich se encuentra en un nivel excelente.

Crisis de lesiones y problemas en el centro

La actividad del Aston Villa en el mercado de fichajes no es casualidad. El centrocampista defensivo titular Amadou Onana se perderá gran parte de la temporada tras sufrir una rotura de los ligamentos cruzados de la rodilla. Además, la marcha de Youri Tielemans al Manchester United durante el mercado de verano redujo considerablemente las opciones del equipo en el centro del campo.

Aunque la plantilla cuenta con jugadores como João Gomes y Johan Manzambi, el exigente calendario de la Premier League y las competiciones europeas obliga a Unai Emery a buscar un futbolista experimentado. João Palhinha, que jugó en el Tottenham la temporada pasada, es considerado el candidato ideal para cubrir esta carencia gracias a su amplia experiencia en la Premier League.

Las condiciones del Bayern Munich y el futuro

Según Sky in Germany, el Bayern Munich no tiene intención de volver a ceder a su jugador. El gigante alemán solo estaría dispuesto a estudiar ofertas de traspaso permanente por el centrocampista portugués, fichado en su día por 51 millones de euros.

Si el Aston Villa quiere cerrar este fichaje, tendrá que realizar un importante esfuerzo económico. Para João Palhinha, conocido por sus buenas actuaciones en el Fulham, fichar por el club de Birmingham supondría no solo regresar a la Premier League, sino también asumir un papel protagonista en un ambicioso proyecto.