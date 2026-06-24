Pronóstico de Polymarket: Harry Kane es el gran favorito para el Balón de Oro

La lucha por el Balón de Oro 2026 se intensifica. Según los últimos pronósticos de la plataforma Polymarket, el delantero de la selección de Inglaterra, Harry Kane, es actualmente el principal favorito para llevarse el galardón.

Los datos de la plataforma sitúan la probabilidad de victoria de Kane en un 30 %. Esta cifra es considerablemente más alta que la de los demás candidatos de la lista.

En segundo lugar se encuentra la estrella de la selección de Francia, Kylian Mbappe, con una probabilidad de victoria del 14 %.

Curiosamente, Lionel Messi, quien defenderá los colores de Argentina en la Copa del Mundo 2026, sigue entre los principales aspirantes. Las posibilidades del futbolista argentino se estiman en un 12 %.

Lamine Yamal, con la misma cifra que Messi, ocupa el cuarto lugar. La probabilidad de que la joven estrella española gane el Balón de Oro es también del 12 %.

El top cinco lo cierra otro futbolista francés, Ousmane Dembele, con una probabilidad estimada del 9 %.

Ranking de Polymarket:

Harry Kane — 30 % Kylian Mbappe — 14 % Lionel Messi — 12 % Lamine Yamal — 12 % Ousmane Dembele — 9 %

El favoritismo de Harry Kane podría estar relacionado con su capacidad goleadora tanto en su club como en la selección. Si el delantero sigue marcando en partidos clave, sus posibilidades podrían aumentar aún más.

Al mismo tiempo, los partidos restantes de la Copa del Mundo podrían influir seriamente en la lucha por el Balón de Oro. Si Messi, Mbappe o Yamal llevan a sus equipos a las fases decisivas, el ranking podría cambiar rápidamente.

Cabe destacar que los indicadores de Polymarket no son un ranking oficial. Reflejan las valoraciones de los participantes de la plataforma basadas en resultados potenciales.

Por ahora, la pregunta principal sigue abierta: ¿mantendrá Harry Kane su ventaja o alguno de Messi, Mbappe y Yamal dará un giro inesperado?