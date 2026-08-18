China vuelve a unir por primera vez las dos piernas seccionadas de un paciente

Cirujanos chinos lograron volver a unir las dos piernas de un paciente, seccionadas en un accidente, según informó China Press .

Un hombre de 51 años sufrió un grave accidente a finales de 2024 mientras trabajaba en una fábrica y perdió las dos piernas. Como consecuencia, ambas quedaron completamente seccionadas a la altura de los muslos.

Cirujanos del Hospital Ortopédico de Jinhua, situado en el este de China, realizaron esta compleja operación. Durante la intervención, que duró casi ocho horas, los especialistas lograron volver a unir las dos piernas seccionadas.

Según los médicos, se trata de la primera operación exitosa para volver a unir simultáneamente dos piernas completamente seccionadas a la altura de los muslos . El procedimiento representa un importante avance en los campos de la traumatología y la cirugía reconstructiva.

Li Changsun, jefe del departamento de traumatología, señaló que el estado del paciente ha mejorado considerablemente. En casa, puede desplazarse de forma independiente con ayuda de un andador. También ha recuperado la sensibilidad en las piernas por encima de los tobillos.

Los especialistas destacan que el proceso de recuperación continúa. Los médicos estiman que el paciente podrá desplazarse de forma independiente, sin andador ni muletas, en uno o dos años. Por ahora, continúa con su rehabilitación.

Cabe recordar que en junio se produjo otro hecho médico insólito en China. Por primera vez en el mundo, un paciente con muerte cerebral recibió un trasplante de hígado y riñones de cerdo.

Los órganos trasplantados funcionaron con normalidad en el organismo del paciente durante cinco días. Sin embargo, a petición de su familia, el estudio concluyó en ese momento.

El reciente éxito de los especialistas chinos representa un paso importante en el estudio de las posibilidades de reconstruir órganos humanos tras sufrir lesiones graves.