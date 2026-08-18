Oppo Find X10 incorporará una avanzada tecnología de pantalla

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Oppo Find X10 incorporará una avanzada tecnología de pantalla

El mercado de los próximos smartphones insignia acaba de registrar otro importante avance tecnológico. Según Ixbt.com, el reconocido insider Digital Chat Station probó el dispositivo Oppo Find X10 de nueva generación y confirmó que su pantalla incorpora mejoras significativas en varias áreas. Al respecto, Ixbt.com informa .

Oppo, una de las principales marcas tecnológicas de China, ha desarrollado junto con sus socios una tecnología de pantalla completamente nueva para la industria móvil. Este enfoque eleva las capacidades de visualización a un nivel superior y ofrece a los usuarios no solo una imagen de alta calidad, sino también importantes ventajas para proteger la vista.

Pantalla innovadora y protección ocular

Uno de los principales logros de la nueva tecnología es ofrecer la cobertura de gama de colores BT.2020 más amplia del sector. También se afirma que la nueva pantalla cuenta con el nivel más alto de luz roja beneficiosa y el volumen más bajo de luz azul nociva de su categoría.

Según los especialistas, esta solución técnica eleva la precisión de reproducción del color de la pantalla a un nivel completamente nuevo. Al mismo tiempo, permite reducir considerablemente uno de los principales problemas a los que se enfrentan los usuarios modernos: el impacto negativo de las emisiones de la pantalla en los ojos.

Diseño y competencia futura

El Oppo Find X10 llama la atención no solo por sus especificaciones técnicas, sino también por su diseño. Según el insider, la pantalla del dispositivo estará rodeada de unos biseles extremadamente finos. Este resultado se habría conseguido gracias al lanzamiento de una nueva línea de producción especializada de la empresa.

Actualmente, la competencia en el mercado de smartphones es muy intensa. Sin embargo, según la información disponible, aunque los principales rivales de Oppo también trabajan en tecnologías similares, sus soluciones comparables podrían llegar al mercado solo el próximo año. Esto daría al Oppo Find X10 una ventaja temporal en su segmento.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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