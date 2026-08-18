Wayne Rooney pronostica sobre el Arsenal

A las puertas del inicio de la nueva temporada de la Premier League inglesa, varias figuras destacadas del fútbol están dando sus pronósticos. Según el legendario delantero del Manchester United, Wayne Rooney, el Arsenal es el principal favorito para conquistar el título esta temporada e incluso podría tomar una ventaja clara en la lucha. Al respecto, Goal.com informa de ello.

Durante su intervención en el pódcast Stick to United, Rooney valoró muy positivamente las opciones del equipo dirigido por Mikel Arteta. A su juicio, los «Gunners», que ganaron el campeonato inglés la temporada pasada después de una larga espera, tienen todos los recursos para defender su título con solvencia.

Los perseguidores y los cambios en la competencia

Según informaciones difundidas por ixbt.com y otras fuentes, Wayne Rooney también se refirió a los cambios que se están produciendo en los equipos rivales antes de la temporada. En su opinión, la situación en la parte alta de la tabla será bastante compleja y estará marcada por cambios importantes.

Aludiendo a los cambios de entrenadores y de plantillas en los clubes rivales, Rooney declaró: «Están viendo al Arsenal y al Manchester City; el Chelsea y el Tottenham claramente se reforzarán mucho esta temporada. El Liverpool también seguirá luchando. Por eso, esta vez será muy difícil».

Manchester United y el top 4

El exdelantero también evaluó las opciones del Manchester United, un club muy querido para él. Según su pronóstico, el equipo dirigido por Michael Carrick podría terminar entre los cuatro primeros de la Premier League esta temporada. Rooney destacó que será importante para el club conservar su plaza en la Liga de Campeones y mantener su competitividad.

«El Arsenal es el claro favorito al título, pero el tiempo dirá si el Manchester United puede luchar con el Manchester City por la segunda posición y competir realmente por el campeonato la próxima temporada», añadió Rooney.

Cabe recordar que el Arsenal conquistó su primer trofeo de la temporada al derrotar al Manchester City en el Community Shield de pretemporada. El equipo de Arteta disputará su primer partido de liga en casa.