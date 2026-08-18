Alessio Tacchinardi revela a los favoritos de la Serie A

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Alessio Tacchinardi revela a los favoritos de la Serie A

Antes del inicio de la nueva temporada del campeonato italiano, la Juventus de Turín se mostró muy activa en el mercado de fichajes y reforzó considerablemente su plantilla. Sin embargo, en una entrevista concedida a SportMediaset, el excentrocampista bianconero Alessio Tacchinardi señaló que, pese a valorar muy positivamente las posibilidades del equipo, aún era pronto para considerarlo el principal favorito al título. Así lo informa Goal.com.

Según SportMediaset, durante el mercado de fichajes de verano la plantilla de la Juventus incorporó a varios futbolistas talentosos y experimentados. En particular, las llegadas de Kerim Alajbegović, Randal Kolo Muani y Jhon Lucumí elevaron el potencial general del equipo. Además, el club turinés espera un posible traspaso del guardameta Guglielmo Vicario.

Inter y Napoli están por delante de sus rivales

A pesar de los cambios positivos en la plantilla, Tacchinardi destacó que algunos equipos de la Serie A siguen siendo superiores a la Juventus. En su opinión, en la actual lucha por el título la principal ventaja continúa del lado de otros clubes.

"En este momento, el Inter está por encima de todos", afirmó el exfutbolista. También añadió que el Napoli está ligeramente por delante del equipo turinés en cuanto a la calidad global de la plantilla.

Análisis de otros aspirantes y rivales

El excentrocampista también valoró las posibilidades de otros clubes ambiciosos de la Serie A, como la Roma, el Milan, el Atalanta, la Fiorentina y el Como, clasificado para la Champions League. Según sus palabras, ninguno de estos equipos supera a la Juventus en profundidad ni en calidad de plantilla.

"La Roma y el Milan no son superiores a la Juventus. La plantilla del Atalanta tampoco es más fuerte que la de los turineses", afirmó Tacchinardi. También habló del Como, clasificado para la Champions League, y aseguró respetar los éxitos de Cesc Fàbregas, aunque recordó que la Juventus también había desaprovechado sus oportunidades, algo que contribuyó a que alcanzaran ese nivel. Sobre la Fiorentina, concluyó que los florentinos habían reunido a jugadores interesantes, pero que aún no habían alcanzado el nivel de la Juventus.

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