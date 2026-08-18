¿Por qué se aplazó la boda de la mujer que fue a la prisión con vestido de novia?

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¿Por qué se aplazó la boda de la mujer que fue a la prisión con vestido de novia?

En Kirguistán, un video difundido en las redes sociales llamó la atención de los usuarios. En él se ve a una mujer de 28 años llegar con vestido de novia a la colonia penitenciaria n.º 27, ubicada en el pueblo de Moldavanovka, en la región de Chuy. Esta colonia figura oficialmente como una institución dependiente del Servicio Estatal de Ejecución de Penas de Kirguistán.

Según la información difundida, la mujer acudió para casarse con su pareja, que cumple condena en ese establecimiento. También se afirma que la pareja había vivido junta y tiene un hijo. La ceremonia estaba prevista directamente dentro de la colonia, pero no se celebró porque los empleados del registro civil no llegaron a la hora acordada.

Curiosamente, la legislación kirguisa permite formalizar el matrimonio con un recluso dentro de la propia institución penitenciaria. En ese caso, el matrimonio se registra oficialmente en el lugar establecido, de acuerdo con la dirección del centro.

El video provocó diversas reacciones en las redes sociales. Algunos usuarios consideraron un acto de valentía la decisión de la mujer y su apoyo a la persona que ama. Otros criticaron la decisión y la calificaron de elección equivocada.

¿Qué opinas de esta situación? ¿La decisión de la mujer es un ejemplo de amor y fidelidad o una elección equivocada? Déjanos tu opinión en los comentarios.

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