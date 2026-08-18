Un pueblo insólito para mujeres solteras creado en Texas

En Texas, una jubilada llamada Robin Yerian creó un pueblo singular llamado «Nido de pájaros». Las viviendas se alquilan exclusivamente a mujeres solteras. Así lo informó The Sun.

En el pueblo hay varias casas pequeñas que ofrecen a las mujeres la posibilidad de vivir en un entorno tranquilo, seguro y relativamente asequible. Los alquileres comienzan en 450 dólares al mes.

La fundadora pretende ofrecer a las residentes no solo independencia y libertad financiera, sino también una comunidad unida en la que sus integrantes se apoyen mutuamente.

Yerian financió el proyecto con sus ahorros para la jubilación. Compró 5 acres de terreno por 35 000 dólares y después destinó otros 150 000 dólares a construir las infraestructuras —alcantarillado, electricidad, agua y caminos— y acondicionar la zona.

Actualmente viven en el pueblo 12 mujeres de 52 años o más. La mayoría son solteras, divorciadas o viudas.

Según Yerian, el interés por vivir en este lugar fue mucho mayor de lo esperado. El verano pasado, unas 500 candidatas solicitaron una sola plaza vacante en el pueblo. Por ello, el proceso de selección de nuevas residentes se ha vuelto más riguroso.

Desde ahora, toda candidata que quiera mudarse al pueblo debe conocer primero en persona a su fundadora y a las demás residentes.

La idea principal del pueblo va más allá de vivir en un mismo lugar: brindar a las mujeres la oportunidad de llevar una vida independiente en un entorno seguro y formar parte de una comunidad que se apoya mutuamente.