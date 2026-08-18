Samsung SDI y General Motors desarrollarán nuevas baterías para vehículos eléctricos

Samsung SDI y General Motors han alcanzado un nuevo acuerdo para desarrollar conjuntamente celdas de batería prismáticas de alto rendimiento para futuros vehículos eléctricos. Se espera que esta iniciativa estratégica amplíe aún más la cooperación bilateral y eleve a un nuevo nivel las capacidades tecnológicas relacionadas con la electrificación de los vehículos. Así lo indica Ixbt.com en un informe.

Según ixbt.com, el documento firmado contempla el desarrollo de modernas baterías prismáticas con una gran capacidad energética y compatibles con la tecnología de carga rápida. Estas soluciones reúnen características muy demandadas en el mercado automovilístico.

Cambios estructurales y futuro de la planta

En el marco de este acuerdo, ambas partes decidieron modificar su estructura corporativa. En particular, Samsung SDI adquirió la totalidad de la participación del 49,99 % que General Motors tenía en la empresa conjunta SynergyCells, ubicada en New Carlisle, en el estado estadounidense de Indiana.

El comunicado de prensa oficial señala que este cambio en la estructura de propiedad está relacionado con la coyuntura actual del mercado, especialmente con el crecimiento de la demanda de vehículos eléctricos, algo más lento de lo previsto inicialmente. Como resultado, ambas partes acordaron abandonar el formato anterior de empresa conjunta y buscar otras vías eficaces de cooperación.

La primera planta de producción en Norteamérica

Gracias a este acuerdo, Samsung SDI se convirtió en el único propietario de la planta y obtuvo su primera instalación de producción de baterías en Norteamérica. Actualmente, la planta se encuentra en construcción.

Una vez finalizadas las obras, Samsung SDI planea comenzar inicialmente en la planta la producción de baterías para sistemas de almacenamiento de energía (ESS). El fuerte aumento de la demanda de estos sistemas en Estados Unidos es una de las principales razones de esta decisión.

Además, en el futuro esta instalación también podría producir celdas de batería prismáticas destinadas a vehículos eléctricos. Gracias a su estructura rígida y rectangular, las celdas prismáticas desempeñan un papel importante en la industria automovilística y permiten una integración más eficiente en los paquetes de baterías.