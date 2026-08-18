Multan al capitán de un barco por despertar a un oso polar con una sirena

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Multan al capitán de un barco por despertar a un oso polar con una sirena

Cerca del archipiélago noruego de Svalbard, el capitán de un barco molestó con una señal de niebla a un oso polar que descansaba en la costa y se vio obligado a pagar una multa de más de 5.200 dólares . El incidente ocurrió en la región de Svalbard. TRT Haber informó sobre el caso.

Según se informó, el capitán hizo sonar una potente sirena cuando el barco pasaba cerca del oso. Despertado sobresaltado por el ruido, el oso polar abandonó el lugar donde descansaba. Lars Fause, gobernador de Svalbard, calificó el incidente como una perturbación injustificada del animal.

En Svalbard está prohibido acercarse intencionadamente a los osos polares, perseguirlos o realizar acciones que puedan molestarlos. Según las normas que entraron en vigor en 2025, las personas deben mantener una distancia mínima de 300 metros de un oso polar. Esta distancia mínima se eleva a 500 metros, especialmente entre el 1 de marzo y el 30 de junio.

Los especialistas señalan que estos requisitos no se establecieron sin motivo. Los osos polares son una parte importante del ecosistema ártico, y las molestias excesivas pueden afectar a su comportamiento natural. Según el Instituto Polar Noruego, que un barco permanezca quieto generalmente no causa un estrés considerable al oso, pero perseguirlo activamente o molestarlo se considera peligroso.

Esta tampoco es la primera vez que se impone una sanción en Svalbard por molestar a osos polares. En 2024, dos guías se acercaron a un oso polar y a su cría, obligándolos a abandonar el lugar donde buscaban alimento. Cada uno fue condenado a pagar 20.000 coronas noruegas de multa.

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