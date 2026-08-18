Sergio Busquets regresa al Barcelona como entrenador

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Sergio Busquets regresa al Barcelona como entrenador

Sergio Busquets, uno de los grandes representantes del fútbol español, ha dado sus primeros pasos como entrenador y ha regresado a su club de toda la vida, el Barcelona. Según informa Goal.com, el excentrocampista se ha incorporado como segundo entrenador al cuerpo técnico de Juliano Belletti, técnico del filial azulgrana, el Barça Atlètic. El nombramiento, anunciado por los canales oficiales del club, se ha convertido en un acontecimiento especialmente emotivo y alegre para los aficionados. Sobre ello, Goal.com informa .

Cabe recordar que el experimentado futbolista puso fin a su carrera como jugador profesional a finales del año pasado, después de su etapa en el Inter Miami estadounidense. Tras el partido contra el New England Revolution, declaró que quería ser entrenador en el futuro, aunque primero deseaba tomarse un descanso de un año. Meses después, Busquets ha decidido trasladar su amplia experiencia sobre el terreno de juego a los banquillos.

Un nuevo cargo y un proceso de formación

Este nombramiento no es solo un paso simbólico, sino también una importante etapa de crecimiento profesional. Tres años después de abandonar el Barcelona, donde vivió años brillantes, Busquets se ha incorporado al cuerpo técnico dirigido por Juliano Belletti. Al mismo tiempo, trabaja para completar los cursos necesarios para obtener sus licencias UEFA.

El Barça Atlètic es el principal equipo filial del sistema del Barcelona y, a diferencia de la academia La Masia, compite en ligas profesionales. Actualmente participa en la Segunda Federación, la cuarta categoría del fútbol español, con el objetivo de regresar a divisiones superiores. Se espera que la excepcional inteligencia de juego y la cultura táctica de Busquets desempeñen un papel importante en la formación de los jóvenes futbolistas.

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