Chelsea se prepara para una posible salida de Enzo Fernández

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Chelsea se prepara para una posible salida de Enzo Fernández

El Chelsea londinense está elaborando activamente planes alternativos ante los rumores de traspaso que rodean a su vicecapitán, Enzo Fernández. Si el centrocampista argentino se marcha al Manchester City, los «Blues» ya habrían identificado al principal candidato para sustituirlo. Esta situación podría convertirse en uno de los acontecimientos más destacados del mercado de fichajes de verano. Así lo informa Goal.com.

Según la información publicada por The Telegraph, el entrenador del Manchester City busca reforzar el centro del campo de su equipo. La inminente marcha de Rodri al Barcelona y el próximo fichaje de Tijjani Reijnders por el Al-Qadsiah estarían obligando a los «Citizens» a moverse activamente en el mercado. Por ello, los vigentes campeones han puesto su atención en Enzo Fernández, campeón del mundo en 2022.

Inicialmente, el Chelsea exigía 120 millones de libras esterlinas por su líder. Sin embargo, debido a la proximidad del cierre del mercado y a la dificultad de encontrar un sustituto, los londinenses han aumentado aún más el precio del jugador. Si se concreta el traspaso, se espera que el Chelsea destine parte de los ingresos a renovar su plantilla.

Alex Scott, el principal candidato

Según Metro, la directiva del Chelsea planea fichar a la estrella del Bournemouth, Alex Scott, si Enzo Fernández abandona el club. Aunque el Bournemouth insiste firmemente en que no tiene intención de vender al jugador, el hecho de que al centrocampista inglés le queden dos años de contrato mantiene viva la esperanza de los londinenses.

Anteriormente, el Arsenal y el Manchester United también seguían al internacional inglés sub-21. Sin embargo, el hecho de que estos grandes clubes hayan centrado ahora su atención en otros futbolistas podría brindar una oportunidad al Chelsea. El club londinense ya había presentado una oferta de 64 millones de libras esterlinas, que fue rechazada.

Reacción de los aficionados y próximos pasos

Los rumores de traspaso en torno a Enzo Fernández y las polémicas relacionadas con su comportamiento están provocando el descontento de los aficionados. En el amistoso contra la Real Sociedad, el centrocampista fue recibido con silbidos desde las gradas de Stamford Bridge.

Aun así, la situación podría cambiar drásticamente si el Manchester City presenta una oferta récord. La directiva del Chelsea ha intensificado sus movimientos en el mercado de fichajes para estar preparada ante cualquier escenario posible.

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