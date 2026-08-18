Jay-Jay Okocha elige a Lionel Messi: es de otro planeta

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Jay-Jay Okocha elige a Lionel Messi: es de otro planeta

La leyenda del fútbol nigeriano Jay-Jay Okocha se pronunció sobre el eterno debate del fútbol mundial y eligió a Lionel Messi por encima de Cristiano Ronaldo. Según Goal.com, el excentrocampista calificó al argentino de verdadero artista y genio natural. Al respecto, Goal.com informa .

La rivalidad entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, que enfrenta desde hace casi veinte años a aficionados y exjugadores, sigue tan vigente como siempre. Okocha, que jugó en el Paris Saint-Germain y el Bolton Wanderers y fue conocido por su técnica única sobre el terreno de juego, es un especialista que comprende profundamente el talento individual.

La elección de la leyenda y las diferencias

El excapitán de la selección de Nigeria, invitado al programa The Obi One Podcast, presentado por John Obi Mikel y Chris McHardy, recibió la petición de zanjar la rivalidad entre las dos estrellas. Okocha respondió sin dudar y se decantó por Lionel Messi.

Aunque reconoció los enormes logros de Cristiano Ronaldo, el exfutbolista nigeriano destacó la gran diferencia entre la extraordinaria eficacia del delantero portugués y el talento natural de Messi. Comparó el juego de Ronaldo con el de otros grandes goleadores.

«Messi, Messi. Ronaldo es un jugador especial, pero para mí es un goleador. Puede marcar decenas de millones de goles. Es simplemente un goleador, como Erling Haaland», explicó Okocha.

Un genio natural y un artista

El legendario jugador continuó explicando que la conexión natural de Lionel Messi con el balón es el principal aspecto que lo diferencia de los demás. Destacó que en los movimientos del delantero argentino predomina el talento innato por encima del esfuerzo constante.

«Pero Messi es de otro planeta. Messi es arte. Nació para jugar al fútbol. Si no juega al fútbol, puede enfermar. Es un genio y hay que reconocerlo», añadió Jay-Jay Okocha.

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