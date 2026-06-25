Marruecos vence a Haití en la jornada 3 y se coloca segundo en el grupo (video)

En la 3ª jornada de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026, en el segundo encuentro del grupo S, la selección de Marruecos derrotó al outsider Haití por 4-2. El duelo, con seis goles, se convirtió en un verdadero espectáculo futbolístico.

Haití abrió el marcador en el minuto 10 gracias a un gol de Joseph. Sin embargo, Marruecos restableció el equilibrio en el minuto 39 con un disparo preciso de Hakimi. Cuatro minutos después, Isidor volvió a poner adelantado a Haití.

A pesar de ello, en el tiempo de descuento de la primera parte, Sabiri puso el 2-2. Logró anotar una vez más con Marruecos en el torneo.

En la segunda mitad, los africanos tomaron totalmente la iniciativa. Rahimi puso a Marruecos por delante en el minuto 78, y Yassin cerró el encuentro con el cuarto gol en el minuto 89.

Tras la victoria, Marruecos sumó 7 puntos y ocupó el segundo lugar del grupo por diferencia de goles. Haití, sin sumar puntos, quedó en la última posición.

Copa del Mundo 2026. Grupo S. Jornada 3

Marruecos — Haití — 4:2

Goles: Hakimi, 39; Sabiri, 45+1; Rahimi, 78; Yassin, 89 — Joseph, 10; Isidor, 43.

Marruecos: Bounou, Hakimi, Riad, Halhal, Salah-Eddine, Amrabat, Sabiri, El Hannous, El Aynawi, Dias, El Kaabi.

Haití: Placide, Ad, Delcroix, Expérance, Duvernay, Bellegarde, Jean-Jacques, Providence, Joseph, Isidor, Casimir.