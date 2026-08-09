Partido Tottenham-Getafe: altercado con Tonali

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Partido Tottenham-Getafe: altercado con Tonali

Según Goal.com, el amistoso entre Tottenham y Getafe será recordado por las situaciones tensas y los enfrentamientos sobre el terreno de juego. Aunque el encuentro terminó con empate 1-1, la atención se centró principalmente en la ira del centrocampista italiano y el altercado que se produjo. Sobre ello, Goal.com informa .

Durante el encuentro, la tensión aumentó entre los representantes de ambos equipos. En particular, la situación entre Sandro Tonali y el centrocampista español Mario Martín se volvió especialmente tensa. Tras una disputa intensa, el futbolista italiano perdió el control, empujó varias veces a su rival y reaccionó con enfado.

El incidente estuvo a punto de convertirse de inmediato en una pequeña pelea sobre el terreno de juego. Para evitar que la situación adquiriera mayor gravedad, los demás jugadores de ambos equipos intervinieron rápidamente y tuvieron que calmar a sus compañeros. La agresividad mostrada en un partido amistoso generó preocupación entre muchos aficionados.

El desarrollo de los acontecimientos sobre el terreno de juego

En el plano deportivo, ambos equipos protagonizaron un duelo equilibrado. Aunque el Tottenham llevó la iniciativa y controló el juego durante el encuentro, el Getafe plantó cara gracias a una defensa disciplinada y a la seguridad de su portero.

El marcador se abrió en el minuto 66. El jugador del Getafe Alberto Risco marcó y adelantó a su equipo. Sin embargo, la alegría de los españoles duró poco.

Solo cuatro minutos después del gol encajado, el Tottenham respondió rápidamente. Gracias a un tanto de Conor Gallagher, el club inglés restableció el empate y el marcador ya no volvió a cambiar hasta el final del partido.

Aun así, los gestos de nerviosismo de Sandro Tonali siguieron siendo el principal tema de conversación. Estos partidos de pretemporada no solo ponen a prueba la condición física de los equipos, sino que también muestran la fortaleza mental de los futbolistas.

TottenhamGetafeSandro TonaliFútbolPartido Amistoso
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